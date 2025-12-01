Spike czy Angel? Reżyserka nowej Buffy wybrała stronę
Chloe Zhao, która obecnie zbiera pochwały za film Hamnet, pracuje nad kontynuacją serialu Buffy w roli reżyserki. Jako wielka fanka franczyzy została zapytana o odwieczną debatów wielbicieli serialu: Angel czy Spike? A może Riley? Odpowiedź może zaskoczyć.
Chloe Zhao nigdy nie kryła, że jest fanką Buffy od lat. Reżyserka Eternals i nagrodzonego Oscarem Nomadland pracuje przy kontynuacji serialu, którego pilot wyreżyserowała i, jeśli serial dostanie zamówienie na sezon, być może będzie dalej pracować. Podczas kolejnego wywiadu promującego Hamneta znów padł temat Buffy. Tym razem debaty, którą zna każdy fan: Spike czy Angel?
Chloe Zhao o Buffy - Spike czy Angel?
Reżyserka przyznaje, że podczas emisji serialu, gdy obsesyjnie oglądała każdy odcinek, była fanką Buffy i Spike'a - to dla niej była ta wymarzona para. Jednak z perspektywy czasu obecnie patrzy na tę relację inaczej i bardziej docenia Angela oraz - często pomijanego w dyskusji - Rileya.
Chloé Zhao wspomniała też, że jednym z jej ulubionych odcinków Buffy jest ten z balem maturalnym. Wyjawiła, że podczas ostatniego dnia pracy na planie pilota nowego serialu miała przygotowaną replikę parasola ze wspomnianego odcinka oraz nauczyła się na pamięć przemówienia z kluczowej sceny.
To scena, którą odtworzyła reżyserka, dziękując Sarze Michelle Gellar podczas ostatniego dnia na planie:
Na razie nie podjęto decyzji odnośnie kontynuacji serialu Buffy: Postrach wampirów. Wiemy jedynie, że szanse na realizację sezonu ponoć są dobre.
Źródło: coimcbookmovie.com
