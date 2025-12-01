Spike czy Angel? Reżyserka nowej Buffy wybrała stronę

fot. materiały prasowe

Chloe Zhao nigdy nie kryła, że jest fanką Buffy od lat. Reżyserka Eternals i nagrodzonego Oscarem Nomadland pracuje przy kontynuacji serialu, którego pilot wyreżyserowała i, jeśli serial dostanie zamówienie na sezon, być może będzie dalej pracować. Podczas kolejnego wywiadu promującego Hamneta znów padł temat Buffy. Tym razem debaty, którą zna każdy fan: Spike czy Angel?

Chloe Zhao o Buffy - Spike czy Angel?

Reżyserka przyznaje, że podczas emisji serialu, gdy obsesyjnie oglądała każdy odcinek, była fanką Buffy i Spike'a - to dla niej była ta wymarzona para. Jednak z perspektywy czasu obecnie patrzy na tę relację inaczej i bardziej docenia Angela oraz - często pomijanego w dyskusji - Rileya.

- Gdy byłam młodsza, byłam wielką fanką związku Buffy ze Spike'iem. To było w latach, gdy była nastolatką, aż do początku dwudziestki. Teraz, kiedy mam 40 lat i obejrzałam ponownie, zrozumiałam, dlaczego Buffy wybrała Angela. Nie powiedziałabym, że ten wybór jest zdrowszy, bo on ma swoje problemy. Z Angelem problem jest taki, że jest uciekinierem - zawsze ucieka, co jest frustrujące. Teraz, gdy jestem po 40-tce, doceniam też bardziej Rileya. Kiedy byłam młodsza, sądziłam, że jest trochę nudny i wolałam Spike'a. Teraz, gdy jestem troszkę starsza, preferuję odrobinę mniej Spike'a, troszkę więcej Rileya.

Chloé Zhao wspomniała też, że jednym z jej ulubionych odcinków Buffy jest ten z balem maturalnym. Wyjawiła, że podczas ostatniego dnia pracy na planie pilota nowego serialu miała przygotowaną replikę parasola ze wspomnianego odcinka oraz nauczyła się na pamięć przemówienia z kluczowej sceny.

- Stanęłam tam i zaprezentowaliśmy ją jako obrończynię klasy. To było niesamowite. Niektórzy ludzie z ekipy pytali siebie: „Co się dzieje?”. Ale ci, którzy wiedzieli… świetnie się bawiłam!

To scena, którą odtworzyła reżyserka, dziękując Sarze Michelle Gellar podczas ostatniego dnia na planie:

Na razie nie podjęto decyzji odnośnie kontynuacji serialu Buffy: Postrach wampirów. Wiemy jedynie, że szanse na realizację sezonu ponoć są dobre.