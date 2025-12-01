Reżyser Parasite zapowiada animację. To będzie fantasy
Bong Joon Ho zdobył uznanie filmem Parasite, ale w 2025 roku nie miał szczęścia i jego Mickey 17 nie zainteresował widzów. Podczas festiwalu filmowego w Marakeszu opowiedział o swoim filmie animowanym, który będzie czymś nietypowym.
Koreański reżyser Bong Joon Ho był przewodniczącym jury podczas festiwalu filmowego w Marakeszu w 2025 roku. Podczas rozmowy z Deadline wspomniał o tym, że pracuje nad filmem animowanym, który ma mieć kinową premierę w 2027 roku.
Animacja reżysera Parasite
Na razie dodatkowych szczegółów na temat swojego filmu nie ujawnił. Dokładna data premiery nie jest również znana.
W tej samej rozmowie poruszono kwestię sztucznej inteligencji, która - według reżysera - może doprowadzić do kryzysu w kinie.
Sam jest niechętny wobec sztucznej inteligencji i nie ma planów jej używania.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
01
gru
Marvel Cosmic Invasion
01
gru
Troll 2
02
gru
Destiny 2: Renegades
03
gru
Miłość w prezencie
04
gru
Thief VR: Legacy of Shadows
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1935, kończy 90 lat