fot. zrzut ekranu

Koreański reżyser Bong Joon Ho był przewodniczącym jury podczas festiwalu filmowego w Marakeszu w 2025 roku. Podczas rozmowy z Deadline wspomniał o tym, że pracuje nad filmem animowanym, który ma mieć kinową premierę w 2027 roku.

Animacja reżysera Parasite

- Jestem w trakcie produkcji nad szaloną animacją. Jest to zwariowana i trudna praca. Nawet dziś rano pracowałem z pokoju hotelowego. Film opowiada o bardzo wyjątkowej, zabawnej relacji ludzkiej rasy z małymi stworzeniami, które mieszkają głęboko w oceanach.

Na razie dodatkowych szczegółów na temat swojego filmu nie ujawnił. Dokładna data premiery nie jest również znana.

W tej samej rozmowie poruszono kwestię sztucznej inteligencji, która - według reżysera - może doprowadzić do kryzysu w kinie.

- W kinie zawsze był kryzys i wyzwanie. Może ze sztuczną inteligencją ten kryzys będzie większy, ale im bardziej odczuwasz taką sytuację, tym więcej możesz osiągnąć kinowej energii i lepszą estetykę, więc tak naprawdę kryzys w kinie może doprowadzić do bardziej ekscytujących i interesujących rzeczy.

Sam jest niechętny wobec sztucznej inteligencji i nie ma planów jej używania.