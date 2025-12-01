Zapowiedź kontynuacji Control coraz bliżej? Remedy rejestruje znak towarowy Control Resonant

fot. 505 Games

Wygląda na to, że Remedy Entertainment złożyło wniosek o rejestrację znaku towarowego powiązanego z marką Control. Jak zauważył serwis MP1st, znak został zarejestrowany w czwartek i dotyczy nazwy Control Resonant.

Choć samo słowo Control mogłoby pasować do wielu produktów, w tym przypadku zgłoszenie trafiło do kategorii „computer gaming software”, co wyraźnie sugeruje, że chodzi o projekt związany z grami wideo. Co więcej, wniosek został złożony w Finlandii, gdzie mieści się siedziba Remedy, przez kancelarię Nordia Attorneys at Law — tę samą, która w przeszłości reprezentowała studio przy innych zgłoszeniach.

Na ten moment nie wiadomo, czym dokładnie może być Control Resonant. Możliwych scenariuszy jest kilka: może to być sequel gry z 2019 roku, nowy dodatek, albo zupełnie inny projekt — na przykład film, serial czy książka osadzona w tym uniwersum.

Warto dodać, że już 11 grudnia odbędzie się gala The Game Awards 2025. Niewykluczone, że to właśnie tam poznamy pierwsze szczegóły dotyczące tajemniczego projektu.