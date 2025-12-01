Michael J. Fox o zmianie aktorki przez jego wzrost. Twierdzi, że stanąłby w jej obronie
Michael J. Fox w swojej autobiografii przyznał, że na planie Powrotu do Przyszłości doszło do zwolnienia aktorki przez zbyt dużą różnicę wzrostu. Aktor żałuje, że nie miał wpływu na zmianę tej decyzji.
W niedawno wydanej autobiografii Future Boy Michael J. Fox wyjaśnił, że kiedy zastąpił głównego aktora Erica Stoltza jako podróżującego w czasie nastolatka Marty’ego McFly’a, jego ekranowa partnerka Melora Hardin nagle okazała się zbyt wysoka, by zagrać dziewczynę bohatera w pierwszej odsłonie filmu z 1985 roku. Aktor zwrócił uwagę na to, że choć jego niewielki wzrost pomagał mu w młodości, gdy grał młodsze postacie, to później stał się przeszkodą — zwłaszcza podczas starań o role romantyczne u boku wyższych aktorek.
Po tym, jak Claudia Wells przejęła rolę Jennifer w komedii science fiction Roberta Zemeckisa z 1985 roku, Elisabeth Shue zagrała ją w Powrocie do przyszłości II (1989) oraz Powrocie do przyszłości III (1990).
