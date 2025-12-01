placeholder
Michael J. Fox o zmianie aktorki przez jego wzrost. Twierdzi, że stanąłby w jej obronie

Michael J. Fox w swojej autobiografii przyznał, że na planie  Powrotu do Przyszłości doszło do zwolnienia aktorki przez zbyt dużą różnicę wzrostu. Aktor żałuje, że nie miał wpływu na zmianę tej decyzji.
Tomasz Hudyga
Tagi:  powrót do przyszłości 
michael j fox melora hardin
Powrót do przyszłości Źródło: materiały prasowe
W niedawno wydanej autobiografii Future Boy Michael J. Fox wyjaśnił, że kiedy zastąpił głównego aktora Erica Stoltza jako podróżującego w czasie nastolatka Marty’ego McFly’a, jego ekranowa partnerka Melora Hardin nagle okazała się zbyt wysoka, by zagrać dziewczynę bohatera w pierwszej odsłonie filmu z 1985 roku. Aktor zwrócił uwagę na to, że choć jego niewielki wzrost pomagał mu w młodości, gdy grał młodsze postacie, to później stał się przeszkodą — zwłaszcza podczas starań o role romantyczne u boku wyższych aktorek. 

Żałuję, że ta uprzedniość mimowolnie wpłynęła na inną członkinię obsady Powrotu do przyszłości — Melorę Hardin, utalentowaną aktorkę, która grała dziewczynę Marty’ego, Jennifer, u boku idealnie wysokiego Erica Stoltza. Melora, o kilka centymetrów wyższa ode mnie, została zastąpiona w filmie po tym, jak przejąłem rolę Marty’ego. Początkowo Bob Zemeckis uznał, że być może widzowie przymkną oko na naszą różnicę wzrostu, ale kiedy szybko zasięgnął opinii kobiet z ekipy, zapewniły go, że wysoka, ładna dziewczyna w liceum rzadko wybiera słodkiego, niskiego chłopaka. Nikt nie pytał o moje zdanie, ale stanąłbym w obronie Melory.

Po tym, jak Claudia Wells przejęła rolę Jennifer w komedii science fiction Roberta Zemeckisa z 1985 roku, Elisabeth Shue zagrała ją w Powrocie do przyszłości II (1989) oraz Powrocie do przyszłości III (1990).

Źródło: deadline.com

Tomasz Hudyga
naEKRANIE Poleca

placeholder

