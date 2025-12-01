Michael J. Fox o zmianie aktorki przez jego wzrost. Twierdzi, że stanąłby w jej obronie

Źródło: materiały prasowe

W niedawno wydanej autobiografii Future Boy Michael J. Fox wyjaśnił, że kiedy zastąpił głównego aktora Erica Stoltza jako podróżującego w czasie nastolatka Marty’ego McFly’a, jego ekranowa partnerka Melora Hardin nagle okazała się zbyt wysoka, by zagrać dziewczynę bohatera w pierwszej odsłonie filmu z 1985 roku. Aktor zwrócił uwagę na to, że choć jego niewielki wzrost pomagał mu w młodości, gdy grał młodsze postacie, to później stał się przeszkodą — zwłaszcza podczas starań o role romantyczne u boku wyższych aktorek.

Żałuję, że ta uprzedniość mimowolnie wpłynęła na inną członkinię obsady Powrotu do przyszłości — Melorę Hardin, utalentowaną aktorkę, która grała dziewczynę Marty’ego, Jennifer, u boku idealnie wysokiego Erica Stoltza. Melora, o kilka centymetrów wyższa ode mnie, została zastąpiona w filmie po tym, jak przejąłem rolę Marty’ego. Początkowo Bob Zemeckis uznał, że być może widzowie przymkną oko na naszą różnicę wzrostu, ale kiedy szybko zasięgnął opinii kobiet z ekipy, zapewniły go, że wysoka, ładna dziewczyna w liceum rzadko wybiera słodkiego, niskiego chłopaka. Nikt nie pytał o moje zdanie, ale stanąłbym w obronie Melory.

Po tym, jak Claudia Wells przejęła rolę Jennifer w komedii science fiction Roberta Zemeckisa z 1985 roku, Elisabeth Shue zagrała ją w Powrocie do przyszłości II (1989) oraz Powrocie do przyszłości III (1990).

