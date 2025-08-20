Reklama
Jakie sceny usunięto z Białego Lotosu? Jason Isaacs odpowiedział i pokazał zdjęcia zza kulis serialu

Jason Isaacs w jednym z wywiadów miał okazję wrócić wspomnieniami do kręcenia 3. sezonu serialu Biały Lotos. Aktor zdradził, że niektóre sceny, które mu się podobały, ostatecznie nie znalazły się w odcinkach. Przy okazji wywiadu podzielił się też swoimi zdjęciami z planu.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Biały Lotos 
jason isaacs
Zdjęcie z 3. sezonu serialu Biały Lotos fot. HBO
Na platformie HBO Max są dostępne wszystkie 3 dotychczasowe sezony serialu Biały Lotos. W najnowszym z nich twórca Mike White przenosi widzów do Tajlandii. To właśnie tam swoje wakacje w luksusowym ośrodku postanawiają spędzić między innymi członkowie rodziny Ratliff - Timothee (Jason Isaacs), jego żona Victoria (Parker Posey), córka Piper (Sarah Catherine Hook) oraz synowie Lochan (Sam Nivola) i Saxon (Patrick Schwarenegger). Ich wątek wzbudził naprawdę spore zainteresowanie wśród internautów. Szczególne poruszenie wywołała naga scena Jasona Isaacsa z 4. odcinka 3. sezonu. Aktor miał okazję wrócić do niej wspomnieniami podczas jednego z wywiadów. Zdradził w nim, że z 3. sezonu serialu został wycięty między innymi pewien fragment tej właśnie sceny. Jason Isaacs przy okazji wywiadu podzielił się również zdjęciami zza kulis serialu

Jason Isaacs o usuniętych scenach z Białego Lotosu

Naga scena Jasona Issaacsa z Białego Lotosu miała wyglądać inaczej. Akor w rozmowie z portalem Entertainment Weekly zdradził, że jej kontynuacja ostatecznie została wycięta:

Był drugi moment w tej scenie, w którym rozwiązuje mi się szlafrok. To było całkiem zabawne. Rozmowa trwała, wstałem, rozwiązał się i wszyscy krzyknęli: ''cholera!''. Za drugim razem było po prostu śmieszniej. Reszta sceny nie była jednak potrzebna. Byłem rozczarowany.

Jason Isaacs wspomniał też o innych scenach, które ostatecznie nie znalazły się w serialu. W jednej z nich jego bohater był... przebrany za mnicha i uciekał przez dżunglę:

Byłem przebrany za mnicha i uciekałem przez dżunglę, a potem zamieniłem się w tego mnicha. (...) Byłem naprawdę rozczarowany z powodu jednej mojej kwestii, która została wycięta. Po wylądowaniu Christian [Friedel - odtwórca roli menadżera ośrodka] pytał: ''Jak minęła podróż?'', a ja odpowiadałem coś w stylu "Mieliśmy długą przesiadkę, ale hej, leciałem komercyjnym samolotem ratując planetę''. W pewnym sensie oznaczało to, że chciałem się pochwalić, że nie latam prywatnym samolotem jak zwykle. Uwielbiałem tę kwestię.

Portal Entertainment Weekly do artykułu zawierającego wywiad z Jasonem Isaacsem dołączył jego zdjęcia zza kulis 3. sezonu Białego Lotosu. Znajdziecie je poniżej:

Jason Isaacs na planie Białego Lotosu

Jason Isaacs na planie Białego Lotosu
fot. Jason Isaacs / Entertainment Weekly
Źródło: Entertainment Weekly

