Jakie sceny usunięto z Białego Lotosu? Jason Isaacs odpowiedział i pokazał zdjęcia zza kulis serialu
Jason Isaacs w jednym z wywiadów miał okazję wrócić wspomnieniami do kręcenia 3. sezonu serialu Biały Lotos. Aktor zdradził, że niektóre sceny, które mu się podobały, ostatecznie nie znalazły się w odcinkach. Przy okazji wywiadu podzielił się też swoimi zdjęciami z planu.
Na platformie HBO Max są dostępne wszystkie 3 dotychczasowe sezony serialu Biały Lotos. W najnowszym z nich twórca Mike White przenosi widzów do Tajlandii. To właśnie tam swoje wakacje w luksusowym ośrodku postanawiają spędzić między innymi członkowie rodziny Ratliff - Timothee (Jason Isaacs), jego żona Victoria (Parker Posey), córka Piper (Sarah Catherine Hook) oraz synowie Lochan (Sam Nivola) i Saxon (Patrick Schwarenegger). Ich wątek wzbudził naprawdę spore zainteresowanie wśród internautów. Szczególne poruszenie wywołała naga scena Jasona Isaacsa z 4. odcinka 3. sezonu. Aktor miał okazję wrócić do niej wspomnieniami podczas jednego z wywiadów. Zdradził w nim, że z 3. sezonu serialu został wycięty między innymi pewien fragment tej właśnie sceny. Jason Isaacs przy okazji wywiadu podzielił się również zdjęciami zza kulis serialu.
Jason Isaacs o usuniętych scenach z Białego Lotosu
Naga scena Jasona Issaacsa z Białego Lotosu miała wyglądać inaczej. Akor w rozmowie z portalem Entertainment Weekly zdradził, że jej kontynuacja ostatecznie została wycięta:
Jason Isaacs wspomniał też o innych scenach, które ostatecznie nie znalazły się w serialu. W jednej z nich jego bohater był... przebrany za mnicha i uciekał przez dżunglę:
Portal Entertainment Weekly do artykułu zawierającego wywiad z Jasonem Isaacsem dołączył jego zdjęcia zza kulis 3. sezonu Białego Lotosu. Znajdziecie je poniżej:
Źródło: Entertainment Weekly