Breslau: Męskie Granie promuje serial nową aranżacją Blondynki, brunetki

W ramach promocji dostępnej na Disney+ polskiej produkcji Breslau członkowie Orkiestry Męskiego Grania postanowili ​połączyć siły na potrzeby nowej aranżacji kultowego przeboju rozsławionego przez Jana Kiepurę. Nowa wersja utworu Blondynki, brunetki doczekała się klimatycznego teledysku.
Klaudia Woźniak
Tagi:  męskie granie 
breslau
Zdjęcie promujące serial Breslau fot. materiały prasowe
Polscy artyści biorący udział w trasie Męskie Granie wspólnie z marką Żywiec od lat wspierają naszą kulturę i konsekwentnie promują różnorodność polskiej sceny muzycznej, wyznaczając nową jakość wśród festiwali. Każdy przystanek Męskiego Grania to niepowtarzalne wydarzenie, oparte na idei twórczego łączenia gatunków, stylów i pokoleń. W 2025 roku artyści zaangażowani w ten wyjątkowy projekt postanowili połączyć siły nie tylko na potrzeby samej trasy oraz promujących ją singli, ale też nowej aranżacji kultowego przeboju Blondynki, brunetki rozsławionego przez Jana Kiepurę. Utwór promuje polską oryginalną produkcję Breslau, którą od 12 września 2025 roku można oglądać na Disney+. Jej akcja toczy się w latach 30. XX wieku, czyli w czasach, w których powstał oryginał piosenki.

Blondynki, brunetki w nowej wersji od Męskiego Grania

Za odświeżoną wersję słynącego z klasycznego brzmienia przeboju Blondynki, brunetki odpowiadają Igor Herbut i Natalia Przybysz, czyli członkowie Męskie Granie Orkiestra 2025. Jak podaje Disney, nowa aranżacja utworu stworzona na potrzeby promocji serialu Breslau to próba nadania tej ponadczasowej piosence świeżego, współczesnego charakteru, który może przemówić również do młodszej publiczności. Ta wersja utworu urzeka swoją klasyczną elegancją, nowa interpretacja – zarówno w wymiarze muzycznym, jak i tekstowym – wnosi nowoczesne brzmienie i lekkość, jednocześnie zachowując emocje i energię zawarte w pierwowzorze.

Do odświeżonej przez członków Męskiego Grania wersji utworu Blondynki, brunetki powstał klimatyczny teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Źródło: disney.pl

