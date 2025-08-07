placeholder
Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

W mediach społecznościowych od jakiegoś czasu szczególną popularnością cieszy się trend "Nicki Minaj 'High School' Challenge"​, na potrzeby którego internauci wykonują ryzykowną pozę w wysokich szpilkach. Jak z tym niebezpiecznym zadaniem poradziła sobie Brie Larson?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Fragment teledysku Nicki Minaj i filmu Brie Larson na platformie X fot. YouTube: Nicki Minaj / X: @brielarson
Media społecznościowe - a w szczególności TikToka - opanował kolejny niebezpieczny trend. Chodzi o "Nicki Minaj 'High School' Challenge". Internauci próbują odwzorować pozę znaną z wydanego w 2013 roku teledysku do utworu High School od Nicki Minaj i Lil Wayne'a. Wspomniana wokalistka ubrana w wysokie szpilki bez żadnego oparcia pozuje z nogami skrzyżowanymi w charakterystyczny sposób. Choć dla sporej części internautów ten viralowy trend prawie zakończył się tragicznie, swoich sił na wysokich szpilkach do dziś próbują nawet aktorzy i piosenkarze. Wśród nich znalazła się Brie Larson (Kapitan Marvel, Kong: Wyspa Czaszki, Szybcy i wściekli 10).

Brie Larson wzięła udział w "Nicki Minaj 'High School' Challenge"

Na potrzeby viralowego trendu internauci pozują na małych przedmiotach o niestabilnym podłożu, a nawet na wąskich krawędziach. Pewna influencerka postanowiła nawet utrudnić sobie to zadanie, kładąc pojemnik z mlekiem modyfikowanym na odwrócony garnek znajdujący się na blacie kuchennym. To zakończyło się... złamaniem kręgosłupa. Choć Brie Larson wpadła na podobny pomysł, na szczęście nie straciła równowagi. Aktorka wykonała pozę Nicki Minaj, balansując na puszce i trzymając w ręce swoją nadchodzącą książkę kucharską. Jakiś czas później podzieliła się nagraniem tego momentu w mediach społecznościowych, podpisując je:

Mój menedżer ds. mediów społecznościowych powiedział, że tym sposobem sprzedam 1000 książek, więc oto jestem.

"Nicki Minaj 'High School' Challenge" w wykonaniu Brie Larson możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: X: @brielarson

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

