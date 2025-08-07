Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

fot. YouTube: Nicki Minaj / X: @brielarson

Media społecznościowe - a w szczególności TikToka - opanował kolejny niebezpieczny trend. Chodzi o "Nicki Minaj 'High School' Challenge". Internauci próbują odwzorować pozę znaną z wydanego w 2013 roku teledysku do utworu High School od Nicki Minaj i Lil Wayne'a. Wspomniana wokalistka ubrana w wysokie szpilki bez żadnego oparcia pozuje z nogami skrzyżowanymi w charakterystyczny sposób. Choć dla sporej części internautów ten viralowy trend prawie zakończył się tragicznie, swoich sił na wysokich szpilkach do dziś próbują nawet aktorzy i piosenkarze. Wśród nich znalazła się Brie Larson (Kapitan Marvel, Kong: Wyspa Czaszki, Szybcy i wściekli 10).

Brie Larson wzięła udział w "Nicki Minaj 'High School' Challenge"

Na potrzeby viralowego trendu internauci pozują na małych przedmiotach o niestabilnym podłożu, a nawet na wąskich krawędziach. Pewna influencerka postanowiła nawet utrudnić sobie to zadanie, kładąc pojemnik z mlekiem modyfikowanym na odwrócony garnek znajdujący się na blacie kuchennym. To zakończyło się... złamaniem kręgosłupa. Choć Brie Larson wpadła na podobny pomysł, na szczęście nie straciła równowagi. Aktorka wykonała pozę Nicki Minaj, balansując na puszce i trzymając w ręce swoją nadchodzącą książkę kucharską. Jakiś czas później podzieliła się nagraniem tego momentu w mediach społecznościowych, podpisując je:

Mój menedżer ds. mediów społecznościowych powiedział, że tym sposobem sprzedam 1000 książek, więc oto jestem.

