Brigitte Bardot trafiła do szpitala. Zmaga się z problemami

Brigitte Bardot kilka tygodni temu wyszła za szpitala po tym, jak przeszła pewien zabieg. Zagraniczne media pod koniec listopada 2025 przekazały, że ikona kina znów musiała trafić pod opiekę lekarzy. Co wiadomo na temat jej stanu zdrowia?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Brigitte Bardot 
Zdjęcie Brigitte Bardot fot. IMDb
Brigitte Bardot trafiła do szpitala na początku października 2025 roku. 91-letnia francuska ikona kina przeszła wtedy zabieg chirurgiczny, który według ustaleń zagranicznych mediów miał związek z pewną ''poważną chorobą''.  Nie jest tajemnicą, że w 2023 roku aktorka zmagała się z problemami z oddychaniem, które miały wynikać z bardzo wysokich temperatur w regionie Saint-Tropez. Jej mąż, Bernard d’Ormale, przekazał, że na szczęście nie straciła przytomności. Z kolei w 2024 roku Bardot sama przyznała w rozmowie z francuskim dziennikiem La Parisienne, że ma duże problemy z poruszaniem się. Po ostatnim wyjściu ze szpitala aktorka wracała do zdrowia w swojej rezydencji w Saint Tropez. Pod koniec listopada zagraniczne media przekazały, że niestety znów musiała poddać się leczeniu i już od niemal dwóch tygodni jest pod opieką lekarzy szpitala Saint-Jean w Tulonie

Brigitte Bardot w szpitalu. Co się stało?

Brigitte Bardot znów zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Do takich informacji dotarł francuski serwis informacyjny Nice Matin. Przyczyną ponownej hospitalizacji aktorki mają być ''poważne problemy", związane z pewną przypadłością. Podobno przebywa w prywatnej klinice już ponad tydzień. Sama aktorka do tej pory nie zabrała głosu w sprawie swojego stanu zdrowia. 

Źródło: La Parisienne / Nice Matin

Klaudia Woźniak
