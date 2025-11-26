fot. IMDb

Brigitte Bardot trafiła do szpitala na początku października 2025 roku. 91-letnia francuska ikona kina przeszła wtedy zabieg chirurgiczny, który według ustaleń zagranicznych mediów miał związek z pewną ''poważną chorobą''. Nie jest tajemnicą, że w 2023 roku aktorka zmagała się z problemami z oddychaniem, które miały wynikać z bardzo wysokich temperatur w regionie Saint-Tropez. Jej mąż, Bernard d’Ormale, przekazał, że na szczęście nie straciła przytomności. Z kolei w 2024 roku Bardot sama przyznała w rozmowie z francuskim dziennikiem La Parisienne, że ma duże problemy z poruszaniem się. Po ostatnim wyjściu ze szpitala aktorka wracała do zdrowia w swojej rezydencji w Saint Tropez. Pod koniec listopada zagraniczne media przekazały, że niestety znów musiała poddać się leczeniu i już od niemal dwóch tygodni jest pod opieką lekarzy szpitala Saint-Jean w Tulonie.

Brigitte Bardot w szpitalu. Co się stało?

Brigitte Bardot znów zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Do takich informacji dotarł francuski serwis informacyjny Nice Matin. Przyczyną ponownej hospitalizacji aktorki mają być ''poważne problemy", związane z pewną przypadłością. Podobno przebywa w prywatnej klinice już ponad tydzień. Sama aktorka do tej pory nie zabrała głosu w sprawie swojego stanu zdrowia.