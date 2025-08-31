Przeczytaj w weekend
Buzz Astral: Snoop Dogg o swoich komentarzach o pocałunku LGBTQ w animacji: 'Mój błąd'

Snoop Dogg odniósł się do swoich wcześniejszych komentarzy na temat pocałunku bohaterki animacji Buzz Astral i jej partnerki.
Marta Babadag
Tagi:  Disney 
Snoop Dogg, Buzz Astral fot. instagram.com/snoopdogg, fot. YouTube.com/Pixar
Snoop Dogg przyznał niedawno, że "wszyscy jego gejowscy przyjaciele” wiedzą, że wspiera społeczność LGBTQ, mimo tego, że jakiś czas temu stwierdził, że ​​scena pocałunku w filmie Disneya/Pixara z 2022 roku Buzz Astral między Alishą Hawthorne (Uzo Aduba) a jej żoną rozłożyła go i sprawiła, że ​przestraszył się pójścia do kina:

Byłem zaskoczony i nie miałem odpowiedzi dla moich wnuków. Wszyscy moi znajomi geje znają moje podejście i dzwonią do mnie z miłością. Mój błąd, że nie miałem odpowiedzi dla 6-latka. Nauczcie mnie, jak się tego nauczyć. Nie jestem idealny.

Jego pierwotną wypowiedź znajdziecie na ostatnim slajdzie:

 

Buzz Astral - scena pocałunku

Krótko po komentarzach Snoop Dogga, scenarzystka Buzza Astrala Lauren Gunderson broniła swojego pomysłu, żeby pokazać w filmie żonę i syna Alishy:

Stworzyłam lesbijki w Buzzie Astralu. (...) Kiedy pisaliśmy wczesne wersje tego, co później stało się filmem, kluczowa postać potrzebowała partnera i tak naturalne było dla napisanie „ona” zamiast „on”. Choć ten szczegół jest w filmie drobny, wiedziałem, jaki może mieć efekt reprezentacyjny. Krótka linijka, wielka sprawa. Byłam bardzo szczęśliwa, że ją zachowali. Jestem z tego dumna. Do nieskończoności. Miłość jest miłością.

 

Gunderson napisała też:

To NIE jest fikcja. Co JEST fikcją, to Zurg, podróże kosmiczne z prędkością światła, morderczy kosmici i gadający kot-robot (niech żyje Sox).

Snoop Dogg w podkaście

Podczas występu w podcaście It’s Giving Snoop najpierw powiedział, że nie przyszedł tu w tym celu, a później stwierdził:

Wrzucacie mnie w sam środek g*wna, na które nie mam odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Która część filmu to była?". To dzieciaki. Musimy to pokazywać w tym wieku? Będą zadawać pytania. Nie znam odpowiedzi.

Buzz Astral - trailer

Animacja Buzz Astral jest dostępna do obejrzenia na Disney+.

Źródło: deadline.com

Marta Babadag
