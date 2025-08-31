Buzz Astral: Snoop Dogg o swoich komentarzach o pocałunku LGBTQ w animacji: 'Mój błąd'
Snoop Dogg odniósł się do swoich wcześniejszych komentarzy na temat pocałunku bohaterki animacji Buzz Astral i jej partnerki.
Snoop Dogg przyznał niedawno, że "wszyscy jego gejowscy przyjaciele” wiedzą, że wspiera społeczność LGBTQ, mimo tego, że jakiś czas temu stwierdził, że scena pocałunku w filmie Disneya/Pixara z 2022 roku Buzz Astral między Alishą Hawthorne (Uzo Aduba) a jej żoną rozłożyła go i sprawiła, że przestraszył się pójścia do kina:
Jego pierwotną wypowiedź znajdziecie na ostatnim slajdzie:
Buzz Astral - scena pocałunku
Krótko po komentarzach Snoop Dogga, scenarzystka Buzza Astrala Lauren Gunderson broniła swojego pomysłu, żeby pokazać w filmie żonę i syna Alishy:
Gunderson napisała też:
Snoop Dogg w podkaście
Podczas występu w podcaście It’s Giving Snoop najpierw powiedział, że nie przyszedł tu w tym celu, a później stwierdził:
Buzz Astral - trailer
Animacja Buzz Astral jest dostępna do obejrzenia na Disney+.
Źródło: deadline.com