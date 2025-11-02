Przeczytaj w weekend
Nowa Mumia to zły film? Zmieniono tytuł i ujawniono fabułę

Wiemy, że prace nad nowym rebootem franczyzy Mumia zakończyły się wiele miesięcy temu. Przecieki zza kulis nie są jednak optymistyczne, a ich efektem ma być podobno zmiana tytułu, by odciąć ten projekt od serii, która może powrócić w innej odsłonie.
Adam Siennica
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Mumia 2026 fot. materiały prasowe
MyTimeToShine, Daniel Richtman oraz Beyond Reporter - trzej scooperzy z dostępem do zakulisowej wiedzy - potwierdzają, że nowa Mumia otrzymała inny tytuł. Film będzie teraz znany jako The Resurrected. Jeden z nich poznał też opis fabuły, który zdradza, o czym ma być nowy reboot franczyzy obecnej w kinie niemal od początku jego istnienia. Na razie jest to informacja nieoficjalna i niepotwierdzona przez studio.

Mumia ma nowy tytuł

Według nieoficjalnych pokazów film jest ponoć fatalny. To może być powód zmiany tytułu, by nie budować negatywnych skojarzeń z marką Mumia. Widzowie wciąż pamiętają źle oceniany reboot z Tomem Cruise’em w roli głównej. Może to również mieć związek z przeciekami o planach na Mumię 4 z Brendanem Fraserem, czyli kontynuację przygodowej wersji serii.

Mumia 4 - są szanse na film

Nowa Mumia - opis fabuły

Życie szanowanej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy młoda córka, Katie, znika w tajemniczych okolicznościach po przyjęciu daru od nieznajomej kobiety. Osiem lat później strach i nadzieja mieszają się, gdy na miejscu katastrofy lotniczej odkryty zostaje uszkodzony sarkofag z mumią, która wygląda jak zaginiona dziewczyna. Niespodziewanie potwór budzi się, przynosząc światu okrutną klątwę i moc wymykającą się logice. Rodzina musi ścigać się z czasem, by odkryć prawdę o pradawnej sekcie i powstrzymać zło przed rozprzestrzenieniem się na świat.

Za sterami filmu stoi Lee Cronin, reżyser Martwe zło: Przebudzenie. Premiera zaplanowana jest na kwiecień 2026 roku.

Źródło: Beyond Reporter / MyTimeToShineHello / Daniel Richtman

