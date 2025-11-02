Przeczytaj w weekend
Iron Fist powróci do MCU? Post aktora rozgrzał spekulacje

Finn Jones grał w krytykowanym serialu Iron Fist, uznawanym za najsłabszą produkcję Marvela tworzoną wówczas dla Netflixa. Plotki o jego powrocie krążą od miesięcy, a teraz sam aktor dolał oliwy do ognia.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Iron Fist fot. Netflix
Finn Jones opublikował w relacji na Instagramie zdjęcie sprzed dojo uczącego taekwondo, sugerując, że idzie tam trenować. To rozgrzało spekulacje, że aktor przygotowuje się do powrotu do roli Iron Fista w MCU, a - jak pamiętają widzowie - ten bohater, poza supermocami, posiada umiejętności w sztukach walki. Ten aspekt był bardzo krytykowany ze względu na słabą jakość w serialu Iron Fist, a najbardziej oberwało się właśnie Jonesowi.

Finn Jones jako Iron Fist

Wraz z serialem Daredevil: Odrodzenie wszystkie seriale Marvela tworzone swego czasu dla Netflixa stały się częścią kanonu MCU. Wiemy, że Jessica Jones powróci w drugim sezonie, a Luke Cage wydaje się bliski oficjalnego debiutu w filmowym uniwersum Marvela. Pozostaje tylko Iron Fist, więc niewykluczone, że niedługo znów go zobaczymy.

nullfot. zrzut ekranu z Instagrama

Na razie nie ma przecieków na temat Finna Jonesa w MCU, ale ta relacja na Instagramie wystarczyła, by rozgrzać dyskusję. Czy aktor dostanie szansę na pokazanie się z lepszej strony? Jeśli tak, będzie to dla niego okazja do odkupienia po krytyce i udowodnienia, że jest w oczach fanów godny roli Iron Fista.

Źródło: comicbookmovie.com

