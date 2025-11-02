fot. Columbia Pictures

Na West Endzie w Londynie zadebiutował Paddington: The Musical. W ramach promocji opublikowano pierwsze zdjęcie tytułowego misia, który został na scenie stworzony w postaci animatronicznej kukły. Kierują nim dwie osoby: James Hameed (obsługuje go spoza sceny) oraz Arti Shah (gra nim na scenie). Reżyserem sztuki jest Luke Sheppard.

Paddington w teatrze

Sztuka jest oparta na oryginalnej książce z 1958 roku oraz pierwszej filmowej adaptacji Paddington z 2014 roku. Odtwarza więc fabułę znaną z kinowej produkcji, która została przerobiona na musical, by mogły pojawić się na scenie sceny taneczne i śpiewane.

Sonia Friedman Productions, StudioCanal oraz Eliza Lumley Productions odpowiadają za teatralną produkcję.

- Jako producenci mieliśmy nadzieję – mówiąc prosto – pokazać Paddingtona na scenie. Dzięki niezwykle utalentowanym artystom, na scenie i poza nią, wierzymy, że udało nam się to zrobić - czytamy w oświadczeniu producentów.

Na razie Paddington: The Musical będzie grany do 25 października 2026 roku. Ogłoszono to wraz z publikacją zdjęć z teatralnej adaptacji.