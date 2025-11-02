Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Paddington w teatrze. Zobaczcie, jak wygląda bez efektów komputerowych

Paddington: The Musical miał swoją premierę w londyńskim teatrze, a dzięki temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia pokazujące, jak wygląda teatralna adaptacja popularnych filmów. Po raz pierwszy możemy więc zobaczyć, jak stworzono misia bez użycia efektów komputerowych, by mógł występować na scenie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Paddington 
24. Paddington w Peru – 93% fot. Columbia Pictures
Reklama

Na West Endzie w Londynie zadebiutował Paddington: The Musical. W ramach promocji opublikowano pierwsze zdjęcie tytułowego misia, który został na scenie stworzony w postaci animatronicznej kukły. Kierują nim dwie osoby: James Hameed (obsługuje go spoza sceny) oraz Arti Shah (gra nim na scenie). Reżyserem sztuki jest Luke Sheppard.

Zwolnienia w serialu Tulsa King

Paddington w teatrze

Sztuka jest oparta na oryginalnej książce z 1958 roku oraz pierwszej filmowej adaptacji Paddington z 2014 roku. Odtwarza więc fabułę znaną z kinowej produkcji, która została przerobiona na musical, by mogły pojawić się na scenie sceny taneczne i śpiewane.

Paddington - sztuka teatralna - musical

arrow-left
Paddington - sztuka teatralna - musical
fot. Johan Persson / materiały prasowe
arrow-right

Sonia Friedman Productions, StudioCanal oraz Eliza Lumley Productions odpowiadają za teatralną produkcję.

- Jako producenci mieliśmy nadzieję – mówiąc prosto – pokazać Paddingtona na scenie. Dzięki niezwykle utalentowanym artystom, na scenie i poza nią, wierzymy, że udało nam się to zrobić - czytamy w oświadczeniu producentów.

Na razie Paddington: The Musical będzie grany do 25 października 2026 roku. Ogłoszono to wraz z publikacją zdjęć z teatralnej adaptacji.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Paddington 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2014
Paddington
Oglądaj TERAZ Paddington Komedia

Najnowsze

1 Mumia 2026
-
Plotka

Nowa Mumia to zły film? Zmieniono tytuł i ujawniono fabułę

2 Fantastyczna Czwórka
-

Glen Powell o filmach superbohaterskich. Czy jest postać, w którą chciałby się wcielić?

3 Manny Jacinto - Akolita
-

Rycerz Ren w serialu Akolita? Aktor z Gwiezdnych Wojen komentuje

4 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Avengers: Secret Wars - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Po Doomsday nie będzie długiej przerwy

5 Iron Fist
-
Plotka

Iron Fist powróci do MCU? Post aktora rozgrzał spekulacje

6 Johnny Depp
-

Gwiazdy zwolnione z własnych serii filmowych. Konflikty, różnice interesów i afery w tle

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e04

One-Punch Man

s51e04

Saturday Night Live

s2025e26

Miejsce zbrodni

s09e10

Selviytyjät Suomi

s01e01

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisol Nichols
Marisol Nichols

ur. 1973, kończy 52 lat

David Schwimmer
David Schwimmer

ur. 1966, kończy 59 lat

Katharine Isabelle
Katharine Isabelle

ur. 1981, kończy 44 lat

Peter Mullan
Peter Mullan

ur. 1959, kończy 66 lat

Sean Kanan
Sean Kanan

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV