Glen Powell o filmach superbohaterskich. Czy jest postać, w którą chciałby się wcielić?

Glen Powell jest dziś na fali - co chwilę pojawia się w nowych, głośnych projektach, a jego kariera nabiera tempa. W Hollywood, gdy ktoś zdobywa taką popularność, prędzej czy później pojawia się pytanie o rolę superbohatera lub złoczyńcy. Co aktor sądzi o filmach tego typu?
Adam Siennica
Glen Powell w nowym wywiadzie dla Collidera poruszył kwestię filmów superbohaterskich. Punktem wyjścia do rozmowy był jego serial Chad Powers, który - według aktora - został skonstruowany jako historia o superbohaterze. Porównał sytuację tytułowej postaci do żonglowania tożsamościami Batmana i Bruce’a Wayne’a znanymi z komiksów.

Chad Powers - recenzja serialu

Glen Powell o superbohaterach

– Kocham dwoistość historii superbohaterskich. Uwielbiam cały zamysł sekretnych tożsamości. Bardzo mi się to podoba, ale nie mogę powiedzieć, że mam jakiegoś superbohatera, którego chciałbym zagrać. W historiach superbohaterów, które zawsze mi się podobały, uwielbiam te początki - budowanie czegoś nowego - powiedział aktor.

W plotkach mówi się o zainteresowaniu jego osobą zarówno ze strony Marvela, jak i DC. Sam scenarzysta Chada Powersa - Michael Waldron, który pracował przy MCU - stwierdził, że Powell byłby idealny jako komiksowy superbohater Nova. Na ten moment jednak nie ma żadnych przecieków sugerujących, by toczyły się konkretne rozmowy o roli w komiksowym widowisku, więc temat pozostaje otwarty.

Glena Powella zobaczymy w listopadzie w kinach w Uciekinierze.

Źródło: collider.com

