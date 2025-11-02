Glen Powell o filmach superbohaterskich. Czy jest postać, w którą chciałby się wcielić?

fot. Paramount pictures

Glen Powell w nowym wywiadzie dla Collidera poruszył kwestię filmów superbohaterskich. Punktem wyjścia do rozmowy był jego serial Chad Powers, który - według aktora - został skonstruowany jako historia o superbohaterze. Porównał sytuację tytułowej postaci do żonglowania tożsamościami Batmana i Bruce’a Wayne’a znanymi z komiksów.

Glen Powell o superbohaterach

– Kocham dwoistość historii superbohaterskich. Uwielbiam cały zamysł sekretnych tożsamości. Bardzo mi się to podoba, ale nie mogę powiedzieć, że mam jakiegoś superbohatera, którego chciałbym zagrać. W historiach superbohaterów, które zawsze mi się podobały, uwielbiam te początki - budowanie czegoś nowego - powiedział aktor.

W plotkach mówi się o zainteresowaniu jego osobą zarówno ze strony Marvela, jak i DC. Sam scenarzysta Chada Powersa - Michael Waldron, który pracował przy MCU - stwierdził, że Powell byłby idealny jako komiksowy superbohater Nova. Na ten moment jednak nie ma żadnych przecieków sugerujących, by toczyły się konkretne rozmowy o roli w komiksowym widowisku, więc temat pozostaje otwarty.

Glena Powella zobaczymy w listopadzie w kinach w Uciekinierze.