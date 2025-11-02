Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Avengers: Secret Wars - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Po Doomsday nie będzie długiej przerwy

Bracia Russo i gwiazdy Marvela dopiero kończą Avengers: Doomsday, a już szykują się do kolejnego widowiska - Avengers: Secret Wars. Wygląda na to, że ledwie zakończą zdjęcia do jednego filmu, by chwilę później wejść na plan drugiego.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday Marvel
Reklama

Według najnowszych doniesień zdjęcia do Avengers: Secret Wars rozpoczną się w kwietniu 2026 roku i potrwają pięć miesięcy - do września 2026 roku. To taki sam okres, jaki mniej więcej poświęcono Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia ruszyły pod koniec kwietnia 2025 roku i zakończyły się na początku października. Prace nad Doomsday wciąż jednak trwają, ponieważ zaplanowano jeszcze kilka tygodni dokrętek.

Doktor Doom jak Darth Vader. Ktoś widział zwiastun Avengers: Doomsday

Avengers: Secret Wars i Avengers: Doomsday - tytaniczne wyzwanie

Bracia Russo, po zakończeniu dogrywania dodatkowego materiału, będą przez kolejne miesiące nadzorować postprodukcję filmu Avengers: Doomsday, łącząc ją z pracą na planie Avengers: Secret Wars. Celem jest dopracowanie pierwszej z dwóch największych superprodukcji Marvela na premierę zaplanowaną na grudzień 2026 roku.

Nie jest to nic nowego - Marvel Studios powiela model pracy znany z poprzednich hitów duetu Russo: Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Tym razem jednak, dzięki przesunięciu dat premier, twórcy zyskali więcej czasu na dopracowanie obu projektów.

W grudniu 2025 roku ma zadebiutować pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Mumia 2026
-
Plotka

Nowa Mumia to zły film? Zmieniono tytuł i ujawniono fabułę

2 Fantastyczna Czwórka
-

Glen Powell o filmach superbohaterskich. Czy jest postać, w którą chciałby się wcielić?

3 Manny Jacinto - Akolita
-

Rycerz Ren w serialu Akolita? Aktor z Gwiezdnych Wojen komentuje

4 24. Paddington w Peru – 93%
-

Paddington w teatrze. Zobaczcie, jak wygląda bez efektów komputerowych

5 Iron Fist
-
Plotka

Iron Fist powróci do MCU? Post aktora rozgrzał spekulacje

6 Johnny Depp
-

Gwiazdy zwolnione z własnych serii filmowych. Konflikty, różnice interesów i afery w tle

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e04

One-Punch Man

s51e04

Saturday Night Live

s2025e26

Miejsce zbrodni

s09e10

Selviytyjät Suomi

s01e01

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisol Nichols
Marisol Nichols

ur. 1973, kończy 52 lat

David Schwimmer
David Schwimmer

ur. 1966, kończy 59 lat

Katharine Isabelle
Katharine Isabelle

ur. 1981, kończy 44 lat

Peter Mullan
Peter Mullan

ur. 1959, kończy 66 lat

Sean Kanan
Sean Kanan

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV