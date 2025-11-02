Avengers: Secret Wars - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Po Doomsday nie będzie długiej przerwy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według najnowszych doniesień zdjęcia do Avengers: Secret Wars rozpoczną się w kwietniu 2026 roku i potrwają pięć miesięcy - do września 2026 roku. To taki sam okres, jaki mniej więcej poświęcono Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia ruszyły pod koniec kwietnia 2025 roku i zakończyły się na początku października. Prace nad Doomsday wciąż jednak trwają, ponieważ zaplanowano jeszcze kilka tygodni dokrętek.

Avengers: Secret Wars i Avengers: Doomsday - tytaniczne wyzwanie

Bracia Russo, po zakończeniu dogrywania dodatkowego materiału, będą przez kolejne miesiące nadzorować postprodukcję filmu Avengers: Doomsday, łącząc ją z pracą na planie Avengers: Secret Wars. Celem jest dopracowanie pierwszej z dwóch największych superprodukcji Marvela na premierę zaplanowaną na grudzień 2026 roku.

Nie jest to nic nowego - Marvel Studios powiela model pracy znany z poprzednich hitów duetu Russo: Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Tym razem jednak, dzięki przesunięciu dat premier, twórcy zyskali więcej czasu na dopracowanie obu projektów.

W grudniu 2025 roku ma zadebiutować pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday.