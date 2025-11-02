Rycerz Ren w serialu Akolita? Aktor z Gwiezdnych Wojen komentuje

Lucasfilm/Disney+

W książce związanej z serialem Gwiezdne Wojny: Akolita, do której media miały dostęp, showrunnerka Leslye Headland potwierdziła, że Qimir (Nieznajomy) miał ostatecznie okazać się pierwszym Rycerzem Ren, a nie Sithem, jak wszystko na to wskazywało. Podczas wywiadu z TV Insider o ten wątek został zapytany odtwórca roli - Manny Jacinto.

Gwiezdne Wojny - pierwszy Rycerz Ren

Został dosłownie zapytany, czy trafił na artykuł o tym, co powiedziała Leslye Headland w kontekście Qimira jako pierwszego Rycerza Ren.

- Tak, trafiłem na ten artykuł i myślę, że Leslye dobrze to wyklarowała. To była możliwa ścieżka dla Qimira jako pierwszego Rycerza Ren. Był to rozważany wątek do pokazania - powiedział aktor.

Co ciekawe, teorie fanów na ten temat zaczęły krążyć już w trakcie emisji serialu, ponieważ w kilku scenach z Qimirem w tle można było usłyszeć motyw przewodni Kylo Rena. Okazało się, że muzyka nie była przypadkowa, a fani mieli rację.

Dodał, że według jego wiedzy w drugim sezonie widzowie mieli poznać więcej kulis relacji mistrzyni i Padawana między Qimirem a Vernestrą Rwoh.

Nigdy jednak tego nie zobaczymy, ponieważ projekt został skasowany jako pierwszy serial w historii Gwiezdnych Wojen. Powodem była niska oglądalność oraz toksyczny hejt, który jeszcze bardziej odstraszał potencjalnych widzów od produkcji.