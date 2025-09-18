Camp Rock wraca po 15 latach. Disney ogłosił obsadę
Pierwszy film z serii Camp Rock miał swoją premierę w 2008 roku, a jego kontynuacja Camp Rock 2: Wielki finał w 2010 roku. Od tamtej pory fani słynnej serii Disneya z niecierpliwością czekali na jej kolejną odsłonę. Okazuje się, że ta w końcu powstanie. Kto znalazł się w obsadzie?
O powrocie serii Camp Rock (dostępna na platformie Disney+) zrobiło się szczególnie głośno już na początku czerwca 2025 roku. Portal Production Weekly przekazał wtedy, że Camp Rock 3 ma powstać i skupić się na zupełnie nowej bohaterce o imieniu Sage. Wówczas nic nie wskazywało na to, jakoby w obsadzie kolejnej części mieli znaleźć się znani z poprzednich filmów Demi Lovato (Mitchie), Joe Jonas (Shane), Kevin Jonas (Jason) czy Nick Jonas (Nate). 17 września pojawiły się jednak nowe informacje, tym razem przekazane przez samego Disneya. Okazuje się, że Camp Rock 3 nie tylko dostał zielone światło, ale też powrócą w nim wymienieni aktorzy. Kto jeszcze dołączył do obsady?
Camp Rock 3 powstanie. Obsada jest już znana
Fani serii Camp Rock będą zachwyceni. Disney Branded Television potwierdziło, że Joe Jonas, Nick Jonas i Kevin Jonas powrócą do swoich kultowych ról w Camp Rock 3. Demi Lovato również jest zaangażowana w jego powstanie. Aktorka podobnie jak bracia Jonas - została jego producentką wykonawczą. Zdjęcia do 3. części Camp Rocka już się rozpoczęły w Vancouver. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Jak można przeczytać w jego oficjalnej zapowiedzi:
W obsadzie Camp Rock 3 znaleźli się Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas, Maria Canals-Barrera, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean oraz Sherry Cola. Zdjęcia członków obsady możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: thewaltdisneycompany.com