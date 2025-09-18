placeholder
Reklama
placeholder

Camp Rock wraca po 15 latach. Disney ogłosił obsadę

Pierwszy film z serii Camp Rock miał swoją premierę w 2008 roku, a jego kontynuacja Camp Rock 2: Wielki finał w 2010 roku​. Od tamtej pory fani słynnej serii Disneya z niecierpliwością czekali na jej kolejną odsłonę. Okazuje się, że ta w końcu powstanie. Kto znalazł się w obsadzie?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camp rock 3 
camp rock Disney disney channel
Grafika promująca film Camp Rock 3 fot. thewaltdisneycompany.com
Reklama

O powrocie serii Camp Rock (dostępna na platformie Disney+) zrobiło się szczególnie głośno już na początku czerwca 2025 roku. Portal Production Weekly przekazał wtedy, że Camp Rock 3 ma powstać i skupić się na zupełnie nowej bohaterce o imieniu Sage. Wówczas nic nie wskazywało na to, jakoby w obsadzie kolejnej części mieli znaleźć się znani z poprzednich filmów Demi Lovato (Mitchie), Joe Jonas (Shane), Kevin Jonas (Jason) czy Nick Jonas (Nate). 17 września pojawiły się jednak nowe informacje, tym razem przekazane przez samego Disneya. Okazuje się, że Camp Rock 3 nie tylko dostał zielone światło, ale też powrócą w nim wymienieni aktorzy. Kto jeszcze dołączył do obsady?

Camp Rock 3 powstanie. Obsada jest już znana

Fani serii Camp Rock będą zachwyceni. Disney Branded Television potwierdziło, że Joe Jonas, Nick Jonas i Kevin Jonas powrócą do swoich kultowych ról w Camp Rock 3. Demi Lovato również jest zaangażowana w jego powstanie. Aktorka podobnie jak bracia Jonas - została jego producentką wykonawczą. Zdjęcia do 3. części Camp Rocka już się rozpoczęły w Vancouver. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.  Jak można przeczytać w jego oficjalnej zapowiedzi:

Akcja rozpoczyna się, gdy Connect 3 traci support przed wielką trasą koncertową i wraca do ukochanego Camp Rock, by odkryć kolejną wielką rzecz. Uczestnicy obozu walczą o szansę zagrania przed swoim ulubionym zespołem. Napięcie rośnie, przyjaźnie zostają wystawione na próbę, co prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów. Wśród nowych uczestników Camp Rock znajdują się odważna i zdeterminowana Sage oraz jej brat Desi; wiolonczelistka Rosie; perkusista z własnym beatem Cliff; królowa choreografii Callie; onieśmielająca influencerka Madison oraz zły chłopiec Fletch (Barton).

W obsadzie Camp Rock 3 znaleźli się Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas, Maria Canals-Barrera, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton,  Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean oraz Sherry Cola. Zdjęcia członków obsady możecie zobaczyć poniżej:

Grafika przedstawiająca członków obsady Camp Rock 3fot. thewaltdisneycompany.com

 

Źródło: thewaltdisneycompany.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camp rock 3 
camp rock Disney disney channel
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Jedna bitwa po drugiej
-

To jeden z najlepszych filmów tej dekady. Leonardo DiCaprio ma Oscara w kieszeni

2 Good Boy (2025)
-

Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

3 Chris Evans - Kapitan Ameryka
-
Plotka

Avengers: Doomsday to nie koniec Steve'a Rogersa w MCU. Rola Tobeya Maguire'a ujawniona

4 spider man facehugger figurka
-

Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii. Miles Morales kontra Facehugger

5 F1
-

Powstanie sequel F1: Film? Prezes Apple zapowiada kontynuację

6 Trybunał Sów
-

Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV