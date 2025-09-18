Camp Rock wraca po 15 latach. Disney ogłosił obsadę

fot. thewaltdisneycompany.com

O powrocie serii Camp Rock (dostępna na platformie Disney+) zrobiło się szczególnie głośno już na początku czerwca 2025 roku. Portal Production Weekly przekazał wtedy, że Camp Rock 3 ma powstać i skupić się na zupełnie nowej bohaterce o imieniu Sage. Wówczas nic nie wskazywało na to, jakoby w obsadzie kolejnej części mieli znaleźć się znani z poprzednich filmów Demi Lovato (Mitchie), Joe Jonas (Shane), Kevin Jonas (Jason) czy Nick Jonas (Nate). 17 września pojawiły się jednak nowe informacje, tym razem przekazane przez samego Disneya. Okazuje się, że Camp Rock 3 nie tylko dostał zielone światło, ale też powrócą w nim wymienieni aktorzy. Kto jeszcze dołączył do obsady?

Camp Rock 3 powstanie. Obsada jest już znana

Fani serii Camp Rock będą zachwyceni. Disney Branded Television potwierdziło, że Joe Jonas, Nick Jonas i Kevin Jonas powrócą do swoich kultowych ról w Camp Rock 3. Demi Lovato również jest zaangażowana w jego powstanie. Aktorka podobnie jak bracia Jonas - została jego producentką wykonawczą. Zdjęcia do 3. części Camp Rocka już się rozpoczęły w Vancouver. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Jak można przeczytać w jego oficjalnej zapowiedzi:

Akcja rozpoczyna się, gdy Connect 3 traci support przed wielką trasą koncertową i wraca do ukochanego Camp Rock, by odkryć kolejną wielką rzecz. Uczestnicy obozu walczą o szansę zagrania przed swoim ulubionym zespołem. Napięcie rośnie, przyjaźnie zostają wystawione na próbę, co prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów. Wśród nowych uczestników Camp Rock znajdują się odważna i zdeterminowana Sage oraz jej brat Desi; wiolonczelistka Rosie; perkusista z własnym beatem Cliff; królowa choreografii Callie; onieśmielająca influencerka Madison oraz zły chłopiec Fletch (Barton).

W obsadzie Camp Rock 3 znaleźli się Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas, Maria Canals-Barrera, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean oraz Sherry Cola. Zdjęcia członków obsady możecie zobaczyć poniżej: