Guillermo del Toro to zapalony gracz. Słynny reżyser ujawnił, po jakie tytuły sięga najchętniej

9 grudnia Guillermo del Toro był gościem podcastu Happy Sad Confused. Słynny reżyser mówił przede wszystkim o swoim najnowszym filmie, Frankenstein, jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat gier wideo. Del Toro chętnie opowiedział o swoich ulubionych tytułach — głównie tych klimatycznych, mocno filmowych i zachwycających atmosferą. Wspomniał jednak także o starszej, kooperacyjnej strzelance, w którą, jak sam przyznał, jest „naprawdę dobry”.

Najbardziej immersyjne są BioShock i Death Stranding. Najlepsze uniwersum ma Metal Gear Solid. Gra, w którą naprawdę dobrze gram i którą kocham, to Left 4 Dead. (…) Lubię duże gry z otwartym światem, takie jak Red Dead Redemption. Shadow of the Colossus to arcydzieło — pełne atmosfery, poetyckie i tragiczne. A niektóre odsłony God of War to jedne z najlepszych doświadczeń filmowych, jakich kiedykolwiek doznałem. Wiesz, kiedy on walczy z Odynem, a Odyn wciąż wraca i wygląda jak osiłek z Peaky Blinders, i obija Kratosa… co za świetna gra wideo. To, jak wykorzystują możliwości konsoli, by stworzyć klimatyczną mgłę i światło… to jak film.

Pełną rozmowę znajdziecie na kanale Josha Horowitza w serwisie YouTube. Wideo poniżej.