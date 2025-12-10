Guillermo del Toro to zapalony gracz. Słynny reżyser ujawnił, po jakie tytuły sięga najchętniej
Reżyser Frankensteina podzielił się z internautami swoimi ulubionymi grami. Guillermo del Toro preferuje przede wszystkim "kinowe" doświadczenia, choć są też pewne wyjątki.
9 grudnia Guillermo del Toro był gościem podcastu Happy Sad Confused. Słynny reżyser mówił przede wszystkim o swoim najnowszym filmie, Frankenstein, jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat gier wideo. Del Toro chętnie opowiedział o swoich ulubionych tytułach — głównie tych klimatycznych, mocno filmowych i zachwycających atmosferą. Wspomniał jednak także o starszej, kooperacyjnej strzelance, w którą, jak sam przyznał, jest „naprawdę dobry”.
Pełną rozmowę znajdziecie na kanale Josha Horowitza w serwisie YouTube. Wideo poniżej.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1983, kończy 42 lat