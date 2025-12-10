placeholder
Guillermo del Toro to zapalony gracz. Słynny reżyser ujawnił, po jakie tytuły sięga najchętniej

Reżyser Frankensteina podzielił się z internautami swoimi ulubionymi grami. Guillermo del Toro ​preferuje przede wszystkim "kinowe" doświadczenia, choć są też pewne wyjątki.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Frankenstein 
god of war guillermo del toro
Guillermo del Toro / God of War fot. youtube.com, SIE
9 grudnia Guillermo del Toro był gościem podcastu Happy Sad Confused. Słynny reżyser mówił przede wszystkim o swoim najnowszym filmie, Frankenstein, jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat gier wideo. Del Toro chętnie opowiedział o swoich ulubionych tytułach — głównie tych klimatycznych, mocno filmowych i zachwycających atmosferą. Wspomniał jednak także o starszej, kooperacyjnej strzelance, w którą, jak sam przyznał, jest „naprawdę dobry”.

Najbardziej immersyjne są BioShock i Death Stranding. Najlepsze uniwersum ma Metal Gear Solid. Gra, w którą naprawdę dobrze gram i którą kocham, to Left 4 Dead. (…) Lubię duże gry z otwartym światem, takie jak Red Dead Redemption. Shadow of the Colossus to arcydzieło — pełne atmosfery, poetyckie i tragiczne. A niektóre odsłony God of War to jedne z najlepszych doświadczeń filmowych, jakich kiedykolwiek doznałem. Wiesz, kiedy on walczy z Odynem, a Odyn wciąż wraca i wygląda jak osiłek z Peaky Blinders, i obija Kratosa… co za świetna gra wideo. To, jak wykorzystują możliwości konsoli, by stworzyć klimatyczną mgłę i światło… to jak film.

Pełną rozmowę znajdziecie na kanale Josha Horowitza w serwisie YouTube. Wideo poniżej. 

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Tagi:  Frankenstein 
