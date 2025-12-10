Mistrz i Małgorzata dostaną nową adaptację. Za produkcję odpowiada Johnny Depp

fot. Creative Commons / Georges Biard

Reklama

Johnny Depp ma wyprodukować i być może również zagrać w pierwszej anglojęzycznej adaptacji filmowej klasycznego rosyjskiego dzieła Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Projekt, do którego nie jest obecnie przypisany żaden reżyser, powstaje w wytwórni Deppa IN.2 Film we współpracy z producentkami wykonawczymi Svetlaną Dali i Grace Loh. Dali i Loh będą producentkami wraz z Deppem, Stephenem Deutersem i Stephenem Malitem.

Powieść Bułhakowa, opublikowana pośmiertnie w latach 60. i powszechnie uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł literatury XX wieku, nigdy wcześniej nie została zaadaptowana na duży ekran w języku angielskim, mimo prób podejmowanych m.in. przez Romana Polańskiego, Federico Felliniego, Terry’ego Gilliama czy Baza Luhrmanna.

Mistrz i Małgorzata - fabuła

Tak Depp opisał historię, którą przedstawi film:

Akcja rozgrywa się w Moskwie lat 30., gdzie diabeł powraca wraz ze swoim mówiącym kotem, by siać chaos wśród skorumpowanych mieszkańców, oraz w Jerozolimie w czasach Poncjusza Piłata. ‘Mistrz i Małgorzata’ opowiada fantastyczną, satyryczną historię o miłości, wolności artystycznej i odwiecznej walce dobra ze złem. Trzecia przeplatająca się opowieść śledzi zmagającego się pisarza i jego ukochaną Małgorzatę, która jest gotowa zrobić wszystko, by ocalić go przed totalitarnym systemem. W rezultacie powstaje mrocznie komiczna, niezwykle pomysłowa historia o niewyczerpanej energii, filozoficznej głębi i duchowym buncie — dzieło, które pozostaje niezwykle aktualne i ponadczasowo przypomina o sile sztuki do kwestionowania, oświecania i przetrwania.

Produkcja adaptacji Mistrza i Małgorzaty ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku.