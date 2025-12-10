Mistrz i Małgorzata dostaną nową adaptację. Za produkcję odpowiada Johnny Depp
Jedno z najważniejszych dzieł literatury XX wieku otrzyma anglojęzyczną wersję filmową, a za projektem stoi Johnny Depp. Jeszcze nie wiadomo kto będzie odpowiadać za reżyserię nowej wersji Mistrza i Małgorzaty.
Johnny Depp ma wyprodukować i być może również zagrać w pierwszej anglojęzycznej adaptacji filmowej klasycznego rosyjskiego dzieła Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Projekt, do którego nie jest obecnie przypisany żaden reżyser, powstaje w wytwórni Deppa IN.2 Film we współpracy z producentkami wykonawczymi Svetlaną Dali i Grace Loh. Dali i Loh będą producentkami wraz z Deppem, Stephenem Deutersem i Stephenem Malitem.
Powieść Bułhakowa, opublikowana pośmiertnie w latach 60. i powszechnie uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł literatury XX wieku, nigdy wcześniej nie została zaadaptowana na duży ekran w języku angielskim, mimo prób podejmowanych m.in. przez Romana Polańskiego, Federico Felliniego, Terry’ego Gilliama czy Baza Luhrmanna.
Mistrz i Małgorzata - fabuła
Tak Depp opisał historię, którą przedstawi film:
Produkcja adaptacji Mistrza i Małgorzaty ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku.
Źródło: deadline.com
