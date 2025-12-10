Czy film youtubera może być dobry? Ten jest adaptacją gry wideo

Markiplier

Reklama

Kilka dni temu pojawił się finałowy zwiastun adaptacji gry wideo Iron Lung. Produkcja powstaje dzięki inicjatywie youtubera o pseudonimie Markiplier. Popularny twórca z YouTube’a, którego prawdziwe nazwisko brzmi Mark Fischbach, wyprodukował, napisał, wyreżyserował, zmontował, sfinansował i zagrał główną rolę w Iron Lung. Film powstał na podstawie niezależnej gry indie z 2022 roku o tym samym tytule autorstwa Davida Szymańskiego.

Iron Lung - finałowy zwiastun

Opis fabuły filmu jest niemalże identyczny jak ten przedstawiony w oryginalnej grze:

Gwiazdy zniknęły. Planety zniknęły. Tylko osoby przebywające na stacjach kosmicznych lub statkach zdołały nadać końcowi nazwę - Quiet Rapture. Po dekadach upadku i niszczejącej infrastruktury Konsolidacja Żelaza dokonała odkrycia na jałowym księżycu oznaczonym AT-5: ocean krwi. W nadziei na znalezienie desperacko potrzebnych zasobów natychmiast wysyłają ekspedycję. Powstaje łódź podwodna, a w jej wnętrzu zaspawany zostaje skazaniec. Z powodu ciśnienia i głębokości oceanu przedni iluminator został wzmocniony metalem. Jeśli misja się powiedzie, skazaniec odzyska wolność. Jeśli nie — znajdzie się następny. To będzie trzynasta ekspedycja.

Film ma pojawić się w amerykańskich kinach 30 stycznia 2025 roku.