placeholder
Reklama
placeholder

Czy film youtubera może być dobry? Ten jest adaptacją gry wideo

Choć ostatnio kina obiegła porażka miłosnej historii Friza i Wersow, próby wtargnięcia youtuberów na sale kinowe zdarzają się od czasu do czasu. Tym razem doczekaliśmy się zwiastuna filmu Iron Lung z udziałem Markipliera. Produkcja będzie adaptować niegdyś popularną grę indie.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Markiplier 
Iron Lung zwiastun
Iron Lung Markiplier
Reklama

Kilka dni temu pojawił się finałowy zwiastun adaptacji gry wideo Iron Lung. Produkcja powstaje dzięki inicjatywie youtubera o pseudonimie Markiplier. Popularny twórca z YouTube’a, którego prawdziwe nazwisko brzmi Mark Fischbach, wyprodukował, napisał, wyreżyserował, zmontował, sfinansował i zagrał główną rolę w Iron Lung. Film powstał na podstawie niezależnej gry indie z 2022 roku o tym samym tytule autorstwa Davida Szymańskiego. 

Iron Lung - finałowy zwiastun

Opis fabuły filmu jest niemalże identyczny jak ten przedstawiony w oryginalnej grze:

Gwiazdy zniknęły. Planety zniknęły. Tylko osoby przebywające na stacjach kosmicznych lub statkach zdołały nadać końcowi nazwę - Quiet Rapture. Po dekadach upadku i niszczejącej infrastruktury Konsolidacja Żelaza dokonała odkrycia na jałowym księżycu oznaczonym AT-5: ocean krwi. W nadziei na znalezienie desperacko potrzebnych zasobów natychmiast wysyłają ekspedycję. Powstaje łódź podwodna, a w jej wnętrzu zaspawany zostaje skazaniec. Z powodu ciśnienia i głębokości oceanu przedni iluminator został wzmocniony metalem. Jeśli misja się powiedzie, skazaniec odzyska wolność. Jeśli nie — znajdzie się następny. To będzie trzynasta ekspedycja.

Film ma pojawić się w amerykańskich kinach 30 stycznia 2025 roku.

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Markiplier 
Iron Lung zwiastun
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Supergirl - plakat
-

Supergirl z nowym plakatem dzień przed zwiastunem. Zdradza coś nowego o bohaterce?

2 Berlin and the Lady with an Ermine
-

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu Berlina! Nowy teaser z uniwersum Domu z Papieru

3 Guillermo del Toro / God of War
-

Guillermo del Toro to zapalony gracz. Słynny reżyser ujawnił, po jakie tytuły sięga najchętniej

4 Fantastyczna 4
-

Fantastyczna 4 radzi sobie gorzej w streamingu niż nowy Kapitan Ameryka? Nowe dane

5 ben affleck man about town
-

Niesamowita historia z lat 90., przez którą Spielberg nie chce pracować z Affleckiem

6 paramount logo
-

Oficjalne konto Paramount zhakowane. Haker pozostawił polityczny wpis

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e08

Agenci NCIS

s2025e237

Moda na sukces

s03e01

Record of Ragnarok

s02e02

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s02e01

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e68

s2025e240

Anderson Cooper 360

s2025e17
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh

ur. 1960, kończy 65 lat

Emmanuelle Chriqui
Emmanuelle Chriqui

ur. 1975, kończy 50 lat

Piotr Zelt
Piotr Zelt

ur. 1968, kończy 57 lat

Raven-Symoné
Raven-Symoné

ur. 1985, kończy 40 lat

Patrick John Flueger
Patrick John Flueger

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Rafał Kołsut w programie Ziarno
-

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

8

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

EKSPERYMENT: ODSIADKA nowym reality show z udziałem celebrytów. Wśród uczestników Stifler i Mini Majk

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV