Supergirl z nowym plakatem dzień przed zwiastunem. Zdradza coś nowego o bohaterce?

fot. materiały prasowe

DC Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny plakat nadchodzącego filmu „Supergirl”, opatrzony przewrotnym hasłem "Prawda, Sprawiedliwość, Nieważne". Slogan to kolejna sugestia, która jasno sugeruje, że Kara Zor-El w nowym DCU będzie miała zupełnie inną osobowość niż jej idealistyczny kuzyn Kal-El. Jednocześnie studio potwierdziło, że premiera pierwszego zwiastuna odbędzie się jutro. Kolejną ujawnioną informacją jest udział Ramina Djawadiego, znanego z „Gry o tron”, jako kompozytora ścieżki dźwiękowej — co już teraz wzbudza duże emocje wśród fanów.

Supergirl - plakat

Warner Bros

Supergirl - fabuła, obsada, premiera

W obliczu niespodziewanego i bezwzględnego wroga, Kara Zor-El jest zmuszona połączyć siły z nietypową towarzyszką wbrew własnej woli. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, której stawką jest zemsta i sprawiedliwość. Kara musi skonfrontować się ze swoją przeszłością, aby odnaleźć własną ścieżkę w roli superbohaterki.

Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach.

Premiera Supergirl zapowiedziana została na 26 czerwca 2026