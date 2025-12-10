Supergirl z nowym plakatem dzień przed zwiastunem. Zdradza coś nowego o bohaterce?
James Gunn opublikował nowy plakat do następnego filmu ze swojego łączonego uniwersum. Podobnie jak poprzednim razem, mocno sugerowane jest, że bohaterka nie podziela heroicznych ideałów swojego kuzyna Supermana.
DC Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny plakat nadchodzącego filmu „Supergirl”, opatrzony przewrotnym hasłem "Prawda, Sprawiedliwość, Nieważne". Slogan to kolejna sugestia, która jasno sugeruje, że Kara Zor-El w nowym DCU będzie miała zupełnie inną osobowość niż jej idealistyczny kuzyn Kal-El. Jednocześnie studio potwierdziło, że premiera pierwszego zwiastuna odbędzie się jutro. Kolejną ujawnioną informacją jest udział Ramina Djawadiego, znanego z „Gry o tron”, jako kompozytora ścieżki dźwiękowej — co już teraz wzbudza duże emocje wśród fanów.
Supergirl - plakat
Supergirl - fabuła, obsada, premiera
Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach.
Premiera Supergirl zapowiedziana została na 26 czerwca 2026
Źródło: comicbookmovie.com
