Supergirl z nowym plakatem dzień przed zwiastunem. Zdradza coś nowego o bohaterce?

James Gunn opublikował nowy plakat do następnego filmu ze swojego łączonego uniwersum. Podobnie jak poprzednim razem, mocno sugerowane jest, że bohaterka nie podziela heroicznych ideałów swojego kuzyna Supermana.
Tomasz Hudyga
Tagi:  DCU 
james gunn plakat Supergirl
Supergirl - plakat fot. materiały prasowe
DC Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny plakat nadchodzącego filmu „Supergirl”, opatrzony przewrotnym hasłem "Prawda, Sprawiedliwość, Nieważne". Slogan to kolejna sugestia, która jasno sugeruje, że Kara Zor-El w nowym DCU będzie miała zupełnie inną osobowość niż jej idealistyczny kuzyn Kal-El. Jednocześnie studio potwierdziło, że premiera pierwszego zwiastuna odbędzie się jutro. Kolejną ujawnioną informacją jest udział Ramina Djawadiego, znanego z „Gry o tron”, jako kompozytora ścieżki dźwiękowej — co już teraz wzbudza duże emocje wśród fanów. 

Supergirl - plakat

Supergirl - fabuła, obsada, premiera

W obliczu niespodziewanego i bezwzględnego wroga, Kara Zor-El jest zmuszona połączyć siły z nietypową towarzyszką wbrew własnej woli. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, której stawką jest zemsta i sprawiedliwość. Kara musi skonfrontować się ze swoją przeszłością, aby odnaleźć własną ścieżkę w roli superbohaterki.

Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach.

Premiera Supergirl zapowiedziana została na 26 czerwca 2026

Źródło: comicbookmovie.com

