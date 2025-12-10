Zwiastun futurystycznego 90 minut do wolności. To może być wyjątkowe kinowe doświadczenie

fot. materiały prasowe

90 minut do wolności (Mercy) to nowy thriller w reżyserii Timura Bekmambetova, który znany jest z takich hollywoodzkich widowisk jak Wanted oraz Ben-Hur. Jest to jego powrót po latach do kina wysokobudżetowego z gwiazdami w obsadzie. W ostatnich latach opracował i promował, jako producent odpowiedzialny za filmy, technologię ScreenLife, która dała widzom takie filmy jak Unfriended (2015), Unfriended: Dark Web (2018), Searching (2018) oraz Missing (2023).

90 minut do wolności - pełny zwiastun

90 minut do wolności - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 2029 roku. Bohaterem jest gliniarz z LAPD (Chris Pratt), który zostaje oskarżony o zabójstwo żony. Ma 90 minut, by udowodnić swoją niewinność przed sędzią będącą sztuczną inteligencją (Rebecca Ferguson), zanim ona podejmie decyzję o jego losie.

90 minut do wolności – premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 23 stycznia 2026 roku.