Zwiastun futurystycznego 90 minut do wolności. To może być wyjątkowe kinowe doświadczenie

90 minut do wolności (Mercy) to film osadzony w niedalekiej przyszłości, w którym Chris Pratt musi się zmierzyć w niekonwencjonalny sposób ze sztuczną inteligencją. Nowy zwiastun zapowiada, z czym mamy do czynienia.
Adam Siennica
90 minut do wolności fot. materiały prasowe
90 minut do wolności (Mercy) to nowy thriller w reżyserii Timura Bekmambetova, który znany jest z takich hollywoodzkich widowisk jak Wanted oraz Ben-Hur. Jest to jego powrót po latach do kina wysokobudżetowego z gwiazdami w obsadzie. W ostatnich latach opracował i promował, jako producent odpowiedzialny za filmy, technologię ScreenLife, która dała widzom takie filmy jak Unfriended (2015), Unfriended: Dark Web (2018), Searching (2018) oraz Missing (2023).

90 minut do wolności - pełny zwiastun

Obejrzyjcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się zapowiada! Autorem scenariusza jest Marco van Belle.

90 minut do wolności - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 2029 roku. Bohaterem jest gliniarz z LAPD (Chris Pratt), który zostaje oskarżony o zabójstwo żony. Ma 90 minut, by udowodnić swoją niewinność przed sędzią będącą sztuczną inteligencją (Rebecca Ferguson), zanim ona podejmie decyzję o jego losie.

90 minut do wolności – premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 23 stycznia 2026 roku.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
