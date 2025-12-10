placeholder
Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu Berlina! Nowy teaser z uniwersum Domu z Papieru

Berlin i jego gang już w przyszłym roku powrócą na Netflixa, by wziąć udział w kolejnej przestępczej akcji. Sprawdźcie najnowszą zapowiedź i datę premiery.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
berlin netflix zwiastun
Berlin and the Lady with an Ermine fot. Netflix
Netflix opublikował nową zapowiedź 2. sezonu Berlina, pod oryginalnym tytułem Berlin and the Lady with an Ermine. Sprawdźcie krótki zwiastun nowej odsłony prequela Domu z papieru!

Berlin and the Lady with an Ermine - teaser

Znany złodziej już w drodze. 2. sezon Berlina rozpoczyna produkcję

Berlin and the Lady with an Ermine - fabuła, obsada, data premiery

Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w Sewilli, by przeprowadzić mistrzowski skok: udając kradzież Damy z gronostajem. Udając? Dlaczego? Ponieważ ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona, para, która sądzi, że może szantażować Berlina. Nie spodziewają się jednak, że ich wyzwanie obudzi najmroczniejszą stronę Berlina - oraz jego pragnienie zemsty.

Do swoich ról powrócą Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández oraz Joel Sánchez. Dołączą do nich Inma Cuesta jako Candela, nowa członkini gangu, która skradnie serce Berlina, a także José Luis García-Pérez i Marta Nieto jako książę i księżna Malagi.

Data premiery Berlin and the Lady with an Ermine na Netflixie została wyznaczona na 15 maja 2026 roku

Źródło: netflix

Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
berlin netflix zwiastun
Powiązane seriale

7,0

2023
Berlin Dramat

Co o tym sądzisz?
