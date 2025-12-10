Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu Berlina! Nowy teaser z uniwersum Domu z Papieru

fot. Netflix

Netflix opublikował nową zapowiedź 2. sezonu Berlina, pod oryginalnym tytułem Berlin and the Lady with an Ermine. Sprawdźcie krótki zwiastun nowej odsłony prequela Domu z papieru!

Berlin and the Lady with an Ermine - teaser

Znany złodziej już w drodze. 2. sezon Berlina rozpoczyna produkcję

Berlin and the Lady with an Ermine - fabuła, obsada, data premiery

Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w Sewilli, by przeprowadzić mistrzowski skok: udając kradzież Damy z gronostajem. Udając? Dlaczego? Ponieważ ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona, para, która sądzi, że może szantażować Berlina. Nie spodziewają się jednak, że ich wyzwanie obudzi najmroczniejszą stronę Berlina - oraz jego pragnienie zemsty.

Do swoich ról powrócą Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández oraz Joel Sánchez. Dołączą do nich Inma Cuesta jako Candela, nowa członkini gangu, która skradnie serce Berlina, a także José Luis García-Pérez i Marta Nieto jako książę i księżna Malagi.

Data premiery Berlin and the Lady with an Ermine na Netflixie została wyznaczona na 15 maja 2026 roku.