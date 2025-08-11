Reklama
placeholder

Demi Lovato i Joe Jonas wykonali po latach kultowe piosenki z Camp Rock

Demi Lovato i Joe Jonas mają wiele wspomnień związanych z serią Camp Rock. Wygląda na to, że ich postacie wciąż są im bliskie. Aktorzy po latach postanowili połączyć siły na scenie i zaśpiewali razem utwory dobrze znane fanom serii Camp Rock.
Autopromocja
tpb-vod

Demi Lovato i Joe Jonas mają wiele wspomnień związanych z serią Camp Rock. Wygląda na to, że ich postacie wciąż są im bliskie. Aktorzy po latach postanowili połączyć siły na scenie i zaśpiewali razem utwory dobrze znane fanom serii Camp Rock.
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camp rock 
demi lovato joe jonas
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camp rock 
demi lovato joe jonas
Demi Lovato i Joe Jonas na scenie i plakacie filmu Camp Rock fot. IMDb / Instagram: @ddlovato
Reklama

Film Camp Rock z 2008 roku (obecnie dostępny na platformie Disney+) śledzi losy nastoletniej Mitchie (Demi Lovato). Bohaterka postanawia spełnić swoje marzenie i spędzić wakacje na prestiżowym obozie rockowym. Poznaje tam między innymi Shane'a Greya (Joe Jonas), lidera popularnego zespołu Connect Three, który odwołuje trasę koncertową i trafia na obóz za karę. To właśnie dzięki Mitchie bohater odkrywa prawdziwą pasję do muzyki. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Camp Rock po latach ma doczekać się nowej odsłony, która ma skupić się na zupełnie innych postaciach. Ta wiadomość nie spodobała się fanom serii, którzy mieli nadzieję na wielki powrót Lovato i Jonasa. Kiedy fani zaczęli tracić już nadzieję na to, że będzie miał on miejsce, aktorzy po latach postanowili połączyć siły na scenie.

Demi Lovato i Joe Jonas po latach razem na scenie

Demi Lovato i Joe Jonas po latach wykonali razem piosenki This Is Me i Wouldn't Change a Thing. Gwiazdy filmu Camp Rock znów miały okazję połączyć siły na scenie za sprawą koncertu, który odbył się na stadionie MetLife w New Jersey w niedzielę 10 sierpnia 2025 roku. Koncert ten był częścią trasy koncertowej braci Jonas z okazji 20. rocznicy istnienia zespołu Jonas Brothers.

Zobacz także:

Camp Rock
-

Camp Rock doczeka się kontynuacji? Są nowe informacje

Camp Rock
-

Aktorzy Camp Rock chcą trzeciej części filmu. Tym razem z kategorią wiekową R

Warto wspomnieć, że Demi Lovato i Joe Jonas w 2010 roku byli w związku, który narodził się właśnie na planie filmu Camp Rock. Niestety przetrwał on zaledwie dwa miesiące. Para potwierdziła swoje rozstanie w maju 2010 roku. Wszystko wskazuje na to, że obecnie mają bardzo dobrą relację. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z ich występu, którym Demi Lovato podzieliła się na swoim profilu na Instagramie:

Źródło: Instagram: @ddlovato

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Sylvester Stallone - Rambo (2008)
-

Młody John Rambo obsadzony! To gwiazda hitu Netflixa

2 Martin Scorsese
-

Martin Scorsese nie do poznania. W nowym filmie nosi brodę dłuższą niż Gandalf

3 4. Terminator
-

James Cameron ma problem z Terminatorem 7. Powodem jest współczesny świat

4 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)
-

Rozpoczęto zdjęcia do Opowieści z Narnii Netflixa. Zdjęcie z planu zdradza czas akcji serialu

5 LEGO Batman 3
-
Plotka

Kilka gier LEGO trafiło do kosza. Jedna z nich miała skupić się na Strażnikach Galaktyki

6 Jerzy Dziewulski
-

Jerzy Dziewulski nie żyje. Słynny antyterrorysta grał w legendarnym polskim serialu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV