Demi Lovato i Joe Jonas wykonali po latach kultowe piosenki z Camp Rock

Film Camp Rock z 2008 roku (obecnie dostępny na platformie Disney+) śledzi losy nastoletniej Mitchie (Demi Lovato). Bohaterka postanawia spełnić swoje marzenie i spędzić wakacje na prestiżowym obozie rockowym. Poznaje tam między innymi Shane'a Greya (Joe Jonas), lidera popularnego zespołu Connect Three, który odwołuje trasę koncertową i trafia na obóz za karę. To właśnie dzięki Mitchie bohater odkrywa prawdziwą pasję do muzyki. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Camp Rock po latach ma doczekać się nowej odsłony, która ma skupić się na zupełnie innych postaciach. Ta wiadomość nie spodobała się fanom serii, którzy mieli nadzieję na wielki powrót Lovato i Jonasa. Kiedy fani zaczęli tracić już nadzieję na to, że będzie miał on miejsce, aktorzy po latach postanowili połączyć siły na scenie.

Demi Lovato i Joe Jonas po latach razem na scenie

Demi Lovato i Joe Jonas po latach wykonali razem piosenki This Is Me i Wouldn't Change a Thing. Gwiazdy filmu Camp Rock znów miały okazję połączyć siły na scenie za sprawą koncertu, który odbył się na stadionie MetLife w New Jersey w niedzielę 10 sierpnia 2025 roku. Koncert ten był częścią trasy koncertowej braci Jonas z okazji 20. rocznicy istnienia zespołu Jonas Brothers.

Warto wspomnieć, że Demi Lovato i Joe Jonas w 2010 roku byli w związku, który narodził się właśnie na planie filmu Camp Rock. Niestety przetrwał on zaledwie dwa miesiące. Para potwierdziła swoje rozstanie w maju 2010 roku. Wszystko wskazuje na to, że obecnie mają bardzo dobrą relację. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z ich występu, którym Demi Lovato podzieliła się na swoim profilu na Instagramie: