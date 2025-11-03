Czy gracze wolą remake’i czy remastery gier? Ten raport nie pozostawia wątpliwości

materiały promocyjne

Analiza objęła 42 tytuły – w tym 15 remake’ów i 27 remasterów – które trafiły na rynek pomiędzy styczniem 2024 a wrześniem 2025 roku. Według raportu, globalne wydatki na przeciętny remake były średnio 2,2 razy wyższe niż w przypadku remasteru. Łącznie obie kategorie produkcji wygenerowały 1,4 miliarda dolarów przychodów na platformach PC (Steam), PlayStation i Xbox – uwzględniając zarówno sprzedaż pełnych wersji, jak i mikropłatności.

Eksperci Ampere podkreślają, że remake’i potrafią skutecznie odświeżyć klasyczne marki i przyciągnąć nowych odbiorców, ale wiążą się z wyższymi kosztami produkcji, marketingu oraz dłuższym czasem realizacji. Z kolei remastery są projektami bezpieczniejszymi – powstają szybciej i taniej, choć zwykle generują mniejsze zaangażowanie graczy.

Wraz ze wzrostem kosztów tworzenia nowych IP, wydawcy coraz częściej sięgają po swoje archiwalne katalogi, aby opracować remake’i lub remastery w bardziej opłacalny sposób. Decyzja o wyborze jednej z tych dróg wymaga jednak analizy ryzyka inwestycji, planowania rozwoju marki oraz oceny, jak stare treści i platformy wspierać – wyjaśniła Katie Holt, starsza analityczka w Ampere Analysis.

Choć to remake’i zwykle przynoszą większe zyski, raport wskazuje również na wyjątki. Jednym z nich jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które osiągnęło imponujący wynik 180 milionów dolarów przychodu i przyciągnęło miliony graczy.