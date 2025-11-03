Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy gracze wolą remake’i czy remastery gier? Ten raport nie pozostawia wątpliwości

Firma Ampere Analysis opublikowała nowy raport, który rzuca światło na rynek odświeżanych gier. Z danych analityków wynika, że gracze wydają ponad dwa razy więcej pieniędzy na remake’i niż na remastery.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  remaster 
remake The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered analiza
Oblivion materiały promocyjne
Reklama

Analiza objęła 42 tytuły – w tym 15 remake’ów i 27 remasterów – które trafiły na rynek pomiędzy styczniem 2024 a wrześniem 2025 roku. Według raportu, globalne wydatki na przeciętny remake były średnio 2,2 razy wyższe niż w przypadku remasteru. Łącznie obie kategorie produkcji wygenerowały 1,4 miliarda dolarów przychodów na platformach PC (Steam), PlayStation i Xbox – uwzględniając zarówno sprzedaż pełnych wersji, jak i mikropłatności.

Eksperci Ampere podkreślają, że remake’i potrafią skutecznie odświeżyć klasyczne marki i przyciągnąć nowych odbiorców, ale wiążą się z wyższymi kosztami produkcji, marketingu oraz dłuższym czasem realizacji. Z kolei remastery są projektami bezpieczniejszymi – powstają szybciej i taniej, choć zwykle generują mniejsze zaangażowanie graczy.

Wraz ze wzrostem kosztów tworzenia nowych IP, wydawcy coraz częściej sięgają po swoje archiwalne katalogi, aby opracować remake’i lub remastery w bardziej opłacalny sposób. Decyzja o wyborze jednej z tych dróg wymaga jednak analizy ryzyka inwestycji, planowania rozwoju marki oraz oceny, jak stare treści i platformy wspierać – wyjaśniła Katie Holt, starsza analityczka w Ampere Analysis. 

Choć to remake’i zwykle przynoszą większe zyski, raport wskazuje również na wyjątki. Jednym z nich jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które osiągnęło imponujący wynik 180 milionów dolarów przychodu i przyciągnęło miliony graczy. 

Źródło: videogameschronicle.com, x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  remaster 
remake The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered analiza
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Ulica Sezamkowa
-

Nowa netflixowa Ulica Sezamkowa. Jakie zmiany spotkały Elma i przyjaciół?

2 Tinsel Town
-

Kiefer Sutherland ratuje święta. Zobaczcie zwiastun Tinsel Town

3 6. Shrek
-

Shrek ma nowy dom w streamingu. Filmy dostępne na popularnej platformie

4 Zawartość z serialu The Walking Dead w grze World of Tanks
-

Rick, Daryl i inni w World of Tanks. Zapowiedziano wydarzenie inspirowane The Walking Dead

5 Hasi - wygląd książki
-

Hasi: co kryje się w sercu Górnego Śląska?

6 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV