Rick, Daryl i inni w World of Tanks. Zapowiedziano wydarzenie inspirowane The Walking Dead

Już wkrótce w World of Tanks wystartuje kolejne popkulturowe wydarzenie. Tym razem produkcja połączy siły z postapokaliptycznym uniwersum The Walking Dead. Gracze będą mogli zdobyć kosmetyczne nagrody i zrekrutować znanych bohaterów.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  world of tanks 
the walking dead
Zawartość z serialu The Walking Dead w grze World of Tanks fot. Wargaming
Firmy Wargaming i AMC Networks nawiązały współpracę, w wyniku której w grze World of Tanks wystartuje wydarzenie inspirowane popularnym serialem The Walking Dead. Od 6 do 17 listopada gracze będą mogli zdobyć unikalne nagrody oraz zrekrutować postacie znane z uniwersum serialu.

W ramach wydarzenia do World of Tanks trafi piątka bohaterów z produkcji AMC: Rick Grimes, Negan, Daryl Dixon, Michonne oraz Gubernator. Dwóch pierwszych będzie można odblokować poprzez postępy w Specjalnej Przepustce Bitewnej, natomiast pozostała trójka pojawi się w specjalnych zestawach. Każda z postaci otrzyma własne kwestie dialogowe, a potwierdzono również, że w roli Daryla Dixona ponownie usłyszymy Normana Reedusa.

Wśród nagród nie zabraknie elementów kosmetycznych, takich jak malowania, inskrypcje i dodatki tematyczne. Gracze będą mogli również zdobyć czołg H3 w apokaliptycznym stylu „Nie ma schronienia”. Pojazd ozdobiono detalami inspirowanymi The Walking Dead – m.in. kuszą Daryla Dixona, kapeluszem Ricka Grimesa, kijem bejsbolowym Negana - „Lucille” oraz kataną Michonne.

The Walking Dead x World of Tanks - screeny

World of Tanks - crossover z serialem The Walking Dead

arrow-left
Czołgi z The Walking Dead w World of Tanks
fot. Wargaming
arrow-right

Źródło: informacja prasowa

Co o tym sądzisz?
