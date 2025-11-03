Rick, Daryl i inni w World of Tanks. Zapowiedziano wydarzenie inspirowane The Walking Dead

fot. Wargaming

Firmy Wargaming i AMC Networks nawiązały współpracę, w wyniku której w grze World of Tanks wystartuje wydarzenie inspirowane popularnym serialem The Walking Dead. Od 6 do 17 listopada gracze będą mogli zdobyć unikalne nagrody oraz zrekrutować postacie znane z uniwersum serialu.

W ramach wydarzenia do World of Tanks trafi piątka bohaterów z produkcji AMC: Rick Grimes, Negan, Daryl Dixon, Michonne oraz Gubernator. Dwóch pierwszych będzie można odblokować poprzez postępy w Specjalnej Przepustce Bitewnej, natomiast pozostała trójka pojawi się w specjalnych zestawach. Każda z postaci otrzyma własne kwestie dialogowe, a potwierdzono również, że w roli Daryla Dixona ponownie usłyszymy Normana Reedusa.

Wśród nagród nie zabraknie elementów kosmetycznych, takich jak malowania, inskrypcje i dodatki tematyczne. Gracze będą mogli również zdobyć czołg H3 w apokaliptycznym stylu „Nie ma schronienia”. Pojazd ozdobiono detalami inspirowanymi The Walking Dead – m.in. kuszą Daryla Dixona, kapeluszem Ricka Grimesa, kijem bejsbolowym Negana - „Lucille” oraz kataną Michonne.

The Walking Dead x World of Tanks - screeny