Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika. Co o niej wiemy?

Tegoroczna odsłona Top of the Top Sopot Festival odbywa się w dniach 18-21 sierpnia 2025 roku. Drugiego dnia tego muzycznego wydarzenia przyznany został Bursztynowy Słowik, czyli najbardziej prestiżowa statuetka polskiego przemysłu muzycznego. Nominowanymi w tym roku byli Carla Fernandes, Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł oraz Skubas Głosami publiczności nagrodę zdobyła Carla Fernandes. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat ma Carla Fernandes i skąd pochodzi?

Carla Fernandes urodziła się 19 kwietnia 2003 roku. W 2025 roku skończyła 22 lata. Pochodzi z Londynu. Obecnie mieszka w Poznaniu. Jej mama jest Polką, zaś ojciec pół Hiszpanem, pół Portugalczykiem. Wokalistka płynnie mówi w kilku językach, w tym polskim i hiszpańskim, zaś jej językiem ojczystym jest angielski.

Jakie wykształcenie ma Carla Fernandes?

Carla Fernandes w 2021 roku podjęła studia na kierunku stomatologicznym na warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak po pierwszym roku wzięła urlop dziekański, aby rozwijać swoją karierę muzyczną.

Czy Carla Fernandes jest w związku?

Carla Fernandes jest związana z producentem Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem.

Jak rozwijała się kariera Carli Fernandes?

Carla Fernandes była finalistką 2. edycji programu The Voice Kids. w 2021 roku zadebiutowała EP-ką pod tytułem 18. W konkursie o Bursztynowego Słowika zaprezentowała utwór Co, jeśli?. Obecnie pracuje nad kolejną płytą.

Carla Fernandes prowadzi profil na Instagramie o nazwie @c_frn