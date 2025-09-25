placeholder
Cezary Pazura chce mieć nietypowy nagrobek. Wyjawił szczegóły

Cezary Pazura jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. 63-latek jakiś czas temu wyznał, że zaczął poważnie myśleć o swoim pogrzebie i wie już nawet, jak powinien wyglądać jego nagrobek. Aktorowi zależy na tym, aby fani go odwiedzający również byli zadowoleni.
Klaudia Woźniak
cezary pazura 
Zdjęcie z filmu Powstaniec 1863 fot. Kino Świat
Cezary Pazura nie bez powodu jest uważany za jedną z ikon polskiego kina lat 90-tych. Jak wiadomo, aktora można oglądać w licznych polskich produkcjach takich jak Kiler, Chłopaki nie płaczą czy Psy. Cezary Pazura dał się poznać widzom nie tylko ze swoich ról, ale też dystansu do samego siebie oraz poczucia humoru. Aktor nie stroni również od poważnych tematów. Taki właśnie temat postanowił poruszyć w jednym z wywiadów, którego udzielił we wrześniu 2025 roku. 

Cezary Pazura o swoim nagrobku i pogrzebie

Okazuje się, że Cezary Pazura zaczął już poważnie myśleć o swoim pogrzebie. Tak stwierdził podczas wywiadu w podcaście balans. 63-latek zaskoczył tam wyznaniem, twierdząc, że chciałby, aby widzowie widzieli sceny z jego udziałem również na jego nagrobku. Byłoby to możliwe dzięki specjalnemu kodowi QR. Aktor jest przekonany, że dzięki nowej technologii jego grób mógłby stać się dla ludzi radosnym miejscem:

Kiedyś byliśmy z dziećmi na cmentarzu i zażartowałem, że jak umrę, to nie ma, że będzie moje zdjęcie na pomniku. Żyjemy w XXI wieku. Ma być tak, że będzie kod QR, ekranik wielkości zdjęcia nagrobkowego i są zapętlone moje najfajniejsze sceny, żeby było wesoło nad tym grobem. Zakładasz sobie słuchaweczki swoje i leci.

Zaraz potem Cezary Pazura zażartował, że ludzie mogliby przychodzić na jego grób także po to, aby obejrzeć ''nowy program'' zmontowany z istniejących scen z jego udziałem. Poza tym nie ukrywał, że nie miałby nic przeciwko, gdyby jego bliscy zarobili na pogrzebie:

Wiesz, ilu ludzi by było dookoła takiego grobu? Jakby wiedzieli, że co tydzień jest nowy program ze starych programów oczywiście, wiesz, pomontowany. (...) Bierzesz reklamy, na przykład Coca-Cola na trumnie, robisz relację wirtualną z pogrzebu. Wdowa zarobi, dzieci dostaną, jakiś brand by się zawsze znalazł.

Cały wywiad Cezarego Pazury w podcaście balans możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: balans

Klaudia Woźniak
