Cezary Pazura chce mieć nietypowy nagrobek. Wyjawił szczegóły
Cezary Pazura jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. 63-latek jakiś czas temu wyznał, że zaczął poważnie myśleć o swoim pogrzebie i wie już nawet, jak powinien wyglądać jego nagrobek. Aktorowi zależy na tym, aby fani go odwiedzający również byli zadowoleni.
Cezary Pazura nie bez powodu jest uważany za jedną z ikon polskiego kina lat 90-tych. Jak wiadomo, aktora można oglądać w licznych polskich produkcjach takich jak Kiler, Chłopaki nie płaczą czy Psy. Cezary Pazura dał się poznać widzom nie tylko ze swoich ról, ale też dystansu do samego siebie oraz poczucia humoru. Aktor nie stroni również od poważnych tematów. Taki właśnie temat postanowił poruszyć w jednym z wywiadów, którego udzielił we wrześniu 2025 roku.
Cezary Pazura o swoim nagrobku i pogrzebie
Okazuje się, że Cezary Pazura zaczął już poważnie myśleć o swoim pogrzebie. Tak stwierdził podczas wywiadu w podcaście balans. 63-latek zaskoczył tam wyznaniem, twierdząc, że chciałby, aby widzowie widzieli sceny z jego udziałem również na jego nagrobku. Byłoby to możliwe dzięki specjalnemu kodowi QR. Aktor jest przekonany, że dzięki nowej technologii jego grób mógłby stać się dla ludzi radosnym miejscem:
Zaraz potem Cezary Pazura zażartował, że ludzie mogliby przychodzić na jego grób także po to, aby obejrzeć ''nowy program'' zmontowany z istniejących scen z jego udziałem. Poza tym nie ukrywał, że nie miałby nic przeciwko, gdyby jego bliscy zarobili na pogrzebie:
Cały wywiad Cezarego Pazury w podcaście balans możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: balans