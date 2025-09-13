Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Channing Tatum żałuje, że nie przyjął roli w filmie Guillermo del Toro. O który chodzi?

Channing Tatum miał szansę stać się częścią baśniowego świata Guillerma del Toro​. Postanowił jednak wtedy nie przyjąć roli w filmie trzykrotnie nagradzanego Oscarem reżysera. Dzisiaj ma zupełnie inne spojrzenie na tą sprawę.
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Frankenstein 
netflix
Alpha Gang fot. materiały prasowe
Reklama

Channing Tatum udzielił niedawno wywiadu Vanity Fair. Przyznał w nim, że otrzymał propozycję zagrania Bestii w adaptacji Pięknej i Bestii w reżyserii Guillermo del Toro. Jednak, jak przyznał, wtedywłaśnie urodziło mu się dziecko, a scenariusz filmu nie był jeszcze dopracowany, więc aktor odrzucił tę rolę. Tatum nie wspomina dzisiaj tej decyzji za dobrze:

To jeden z największych błędów w mojej karierze: Guillermo del Toro chciał zrealizować "Piękną i Bestię", swoją wersję Bestii. Właśnie urodziło mi się dziecko, grałem w filmie, który mnie totalnie wykańczał, a ten scenariusz jeszcze nie był do końca gotowy. Byłem w takim stanie, że myślałem sobie: "Nie sądzę, żebym teraz dał radę". To był największy błąd, bo jestem największym fanem Guillermo jaki istnieje. I myślę, że gdyby Guillermo zrobił "Piękną i Bestię", byłby to najlepszy film jaki powstał.

Channing Tatum tak naprawdę niczego nie przegapił, bo film del Toro nigdy nie powstał. Aktor ma jednak nadzieję, że uda mu jeszcze kiedyś pracować z reżyserem:

On ma miliard innych rzeczy, które chce robić. Jest niesamowitym twórcą. Prawdopodobnie nigdy sobie tego nie wybaczę, ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy razem pracować.

Guillermo del Toro - filmy

Guillermo del Toro stworzył takie niezapomniane obrazy jak Labirynt Fauna, Crimson Peak. Wzgórze krwi czy Kształt wody, za który otrzymał dwa Oscary - za najlepszy film i reżyserię. Jako producent i scenarzysta pracował przy filmach Sierociniec (2007), Nie bój się ciemności (2010), serii filmów o Hobbicie (2012–2014), Mama (2013), Księga życia (2014), Pacific Rim: Rebelia (2018), Upiorne opowieści po zmroku (2019) i Wiedźmy (2020).

Del Toro obecnie promuje swój najnowszy film fantasy Frankenstein, który wywołał entuzjastyczną 13-minutową owację na stojąco podczas premiery na Festiwalu Filmowym w Wenecji. W filmie występują Oscar Isaac jako tytułowy szalony naukowiec, a Jacob Elordi jako jego groteskowe dzieło.

Nowa adaptacja powieści Mary Shelley - Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro trafi na Netflixa w Polsce 7 listopada 2025 roku.

Frankenstein - zwiastun

Źródło: variety.com

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Frankenstein 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Toy Story 5
-

Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada

2 Wartownicy
-

Wartownicy - zwiastun serialu science fiction. Superżołnierze na froncie I wojny światowej

3 Daredevil
-

Zaskakujące przemiany bohaterów MCU. Ten rok przyniósł wiele zmian

4 Prawnik z Lincolna
-
Plotka

Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku

5 Polsat Box Go
-

Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

6 6. Nocny agent (1. sezon) - 605,620,000
-

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Karol G i BamBam do obejrzenia on-line

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, K...

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV