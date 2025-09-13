Channing Tatum żałuje, że nie przyjął roli w filmie Guillermo del Toro. O który chodzi?

fot. materiały prasowe

Channing Tatum udzielił niedawno wywiadu Vanity Fair. Przyznał w nim, że otrzymał propozycję zagrania Bestii w adaptacji Pięknej i Bestii w reżyserii Guillermo del Toro. Jednak, jak przyznał, wtedywłaśnie urodziło mu się dziecko, a scenariusz filmu nie był jeszcze dopracowany, więc aktor odrzucił tę rolę. Tatum nie wspomina dzisiaj tej decyzji za dobrze:

To jeden z największych błędów w mojej karierze: Guillermo del Toro chciał zrealizować "Piękną i Bestię", swoją wersję Bestii. Właśnie urodziło mi się dziecko, grałem w filmie, który mnie totalnie wykańczał, a ten scenariusz jeszcze nie był do końca gotowy. Byłem w takim stanie, że myślałem sobie: "Nie sądzę, żebym teraz dał radę". To był największy błąd, bo jestem największym fanem Guillermo jaki istnieje. I myślę, że gdyby Guillermo zrobił "Piękną i Bestię", byłby to najlepszy film jaki powstał.

Channing Tatum tak naprawdę niczego nie przegapił, bo film del Toro nigdy nie powstał. Aktor ma jednak nadzieję, że uda mu jeszcze kiedyś pracować z reżyserem:

On ma miliard innych rzeczy, które chce robić. Jest niesamowitym twórcą. Prawdopodobnie nigdy sobie tego nie wybaczę, ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy razem pracować.

Guillermo del Toro - filmy

Guillermo del Toro stworzył takie niezapomniane obrazy jak Labirynt Fauna, Crimson Peak. Wzgórze krwi czy Kształt wody, za który otrzymał dwa Oscary - za najlepszy film i reżyserię. Jako producent i scenarzysta pracował przy filmach Sierociniec (2007), Nie bój się ciemności (2010), serii filmów o Hobbicie (2012–2014), Mama (2013), Księga życia (2014), Pacific Rim: Rebelia (2018), Upiorne opowieści po zmroku (2019) i Wiedźmy (2020).

Del Toro obecnie promuje swój najnowszy film fantasy Frankenstein, który wywołał entuzjastyczną 13-minutową owację na stojąco podczas premiery na Festiwalu Filmowym w Wenecji. W filmie występują Oscar Isaac jako tytułowy szalony naukowiec, a Jacob Elordi jako jego groteskowe dzieło.

Nowa adaptacja powieści Mary Shelley - Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro trafi na Netflixa w Polsce 7 listopada 2025 roku.

Frankenstein - zwiastun