Charli XCX nakręciła film w Polsce. Zobaczcie fragment

fot. materiały prasowe

Reklama

Brytyjska gwiazda Charli XCX jest obecnie jedną najbardziej rozchwytywanych i wpływowych artystek popowych na świecie. Do tego, że stała się niekwestionowaną współczesną ikoną popkultury znacznie przyczynił się jej wydany w 2024 roku album Brat zawierający utwory takie jak 360, Apple czy Club classics. To właśnie on zapoczątkował pełen chaosu i autentyczności trend ''brat summer'' polegający na zaakceptowaniu swoich niedoskonałości. Pod koniec maja 2025 roku polscy fani Charli XCX mieli okazję przeżyć ''brat summer'' z nią samą podczas Orange Warsaw Festival. Wygląda na to, że artystce bardzo spodobała się nasza stolica. To właśnie w Warszawie jakiś czas temu wystąpiła w filmie. Jego fragment jest już dostępny do obejrzenia w sieci i to za darmo.

Charli XCX i Lena Góra we fragmencie filmu Erupcja

Tajemniczym projektem Charlie XCX okazał się nakręcony między innymi w Warszawie film zatytułowany Erupcja w reżyserii Pete'a Ohsa. Na jego potrzeby piosenkarka połączyła siły z pochodzącej z Gdańska aktorką Leną Górą znaną między innymi z filmu Imago. Za rolę w tej produkcji otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Erupcji wciela się ona we florystkę. Brytyjska turystka Bethany, czyli bohaterka grana przez Charli XCX, zakochuje się w niej podczas swojej wizyty w Warszawie.

Erupcja miała swoją światową premierę 4 września 2025 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film trafi do kin w Polsce. W sieci jest za to dostępny jego fragment, który możecie zobaczyć poniżej: