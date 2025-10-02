Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Chopin Chopin! - piosenki, muzyka z filmu. Co śpiewa Dawid Kwiatkowski?

Film Chopin Chopin! opowiada historię wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina, który z czasem dojrzewa do przekonania, że to muzyka jest dla niego szczególnie ważna​. Na ścieżce dźwiękowej do filmu nie zabrakło m.in. utworu stworzonego przed Dawida Kwiatkowskiego.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Dawid Kwiatkowski 
soundtrack piosenki z filmu Chopin Chopin!
Zdjęcia z filmu Chopin Chopin! IMDb / YouTube: Dawid Kwiatkowski
Reklama

Nagrodzony za kostiumy i scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film Chopin Chopin! w reżyserii Michała Kwiecińskiego można oglądać w kinach od 10 października 2025 roku. Jest to jedna z najdroższych polskich produkcji filmowych w historii, która wykorzystała środki od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz funduszy wojewódzkich. Jej budżet wynosi dokładnie 64,8 miliona złotych. Za sprawą tego obrazu z Erykiem Kulmem w roli głównej widzowie mają okazję poznać wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina przede wszystkim jako człowieka pełnego energii i pasji, który celebruje życie pomimo śmiertelnej choroby i z czasem dojrzewa do przekonania, że to muzyka jest dla niego szczególnie ważna. Jakie utwory towarzyszą mu jego emocjonującej podróży?

Chopin Chopin! - soundtrack. Film promuje piosenka Dawida Kwiatkowskiego

W oczekiwaniu na premierą filmu Chopin Chopin! możecie posłuchać Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!). To właśnie taki tytuł otrzymała klimatyczna ballada, którą Dawid Kwiatkowski stworzył specjalnie na potrzeby jego promocji. Jeden z najpopularniejszych polskich artystów młodego pokolenia za sprawą piosenki po raz kolejny miał okazję wykorzystać swoją niezwykłą wrażliwość, tym razem nawiązując do historii legendarnego kompozytora. Dawid Kwiatkowski wystąpił też w teledysku do utworu, w którym można zobaczyć fragmenty filmu. 

Kolejne utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Chopin Chopin! wkrótce powinny pojawić się w sieci. Artykuł będzie aktualizowany. Teledysk do piosenki Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!) możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: Dawid Kwiatkowski

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Dawid Kwiatkowski 
soundtrack piosenki z filmu Chopin Chopin!
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Mumia
-
Plotka

Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

2 Azyl Arkham
-
Plotka

Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

3 Złotowłosa
-

Złotowłosa: nowy thriller Wojciecha Chmielarza jeszcze w październiku

4 Priem Video październik 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

5 Avatar
-

Trudno o CGI lepsze niż w Avatarze. Reżyser zdradza swój sekret

6 HBO Max październik
-

HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV