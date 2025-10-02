Chopin Chopin! - piosenki, muzyka z filmu. Co śpiewa Dawid Kwiatkowski?

IMDb / YouTube: Dawid Kwiatkowski

Nagrodzony za kostiumy i scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film Chopin Chopin! w reżyserii Michała Kwiecińskiego można oglądać w kinach od 10 października 2025 roku. Jest to jedna z najdroższych polskich produkcji filmowych w historii, która wykorzystała środki od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz funduszy wojewódzkich. Jej budżet wynosi dokładnie 64,8 miliona złotych. Za sprawą tego obrazu z Erykiem Kulmem w roli głównej widzowie mają okazję poznać wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina przede wszystkim jako człowieka pełnego energii i pasji, który celebruje życie pomimo śmiertelnej choroby i z czasem dojrzewa do przekonania, że to muzyka jest dla niego szczególnie ważna. Jakie utwory towarzyszą mu jego emocjonującej podróży?

Chopin Chopin! - soundtrack. Film promuje piosenka Dawida Kwiatkowskiego

W oczekiwaniu na premierą filmu Chopin Chopin! możecie posłuchać Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!). To właśnie taki tytuł otrzymała klimatyczna ballada, którą Dawid Kwiatkowski stworzył specjalnie na potrzeby jego promocji. Jeden z najpopularniejszych polskich artystów młodego pokolenia za sprawą piosenki po raz kolejny miał okazję wykorzystać swoją niezwykłą wrażliwość, tym razem nawiązując do historii legendarnego kompozytora. Dawid Kwiatkowski wystąpił też w teledysku do utworu, w którym można zobaczyć fragmenty filmu.

Kolejne utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Chopin Chopin! wkrótce powinny pojawić się w sieci. Artykuł będzie aktualizowany. Teledysk do piosenki Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!) możecie zobaczyć poniżej: