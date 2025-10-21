placeholder
Chris Hemsworth zabiera swojego chorego ojca w podróż. Jest zwiastun dokumentu

Chris Hemsworth jakiś czas temu dowiedział się, że ma zwiększone ryzyko zachorowania na Alzheimera.​ Z tą chorobą zmaga się jego ojciec. W związku z tym gwiazdor postanowił zabrać go w niezapomnianą podróż, którą będzie można obejrzeć w dokumencie. Jego zapowiedź jest już dostępna.
Klaudia Woźniak
Tagi:  chris hemsworth 
Plakat dokumentu Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż fot. materiały prasowe
Chris Hemsworth (Thor, Avengers) od 2022 roku jest świadomy tego, że ma zwiększone ryzyko zachorowania na Alzheimera. Wynikami swoich badań podzielił się wtedy w dostępnym na platformie Disney+ 5. odcinku programu Bez granic z Chrisem Hemsworthem. Niedługo po jego premierze 42-latek ogłosił, że zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Jakiś czas później wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Tonight, że podjął taką decyzję nie ze względu na diagnozę, tylko dlatego, że chciał spędzić więcej czasu z trójką swoich dzieci. Wyznał też, że nie chce już brać udziału w każdym projekcie, który zapewni mu dochód i planuje wybierać swoje przyszłe produkcje bardziej świadomie. Wygląda na to, że jedną z nich jest dokument Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż, w którym miał okazję przedstawić widzom swojego chorego na Alzheimera ojca

Chris Hemsworth zabrał ojca w niezapomnianą podróż. Zobaczcie jej zapowiedź

Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż to produkcja, którą na długo powinni zapamiętać nie tylko fani aktora. Porusza ona bowiem temat demencji, z którą obecnie zmaga się ponad 57 milionów osób. We wspomnianym dokumencie Chris Hemsworth postanowił podzielić się doświadczeniami swojej rodziny w walce z tą chorobą. Aktor skierował uwagę przede wszystkim ku swojemu ojcu, Craigowi, u którego niedawno zdiagnozowano chorobę Alzheimera. To właśnie z tego powodu aktor postanowił odwiedzić wraz z nim kluczowe miejsca. Jak można przeczytać w zapowiedzi produkcji:

Zdeterminowany, by pomóc ojcu, Chris planuje terapeutyczną „podróż w czasie”, odwiedzając kluczowe miejsca z ich przeszłości, aby zgłębić potężną naukę o więziach społecznych – kluczowe, choć pomijane narzędzie w ochronie zdrowia mózgu. Po drodze Chris odkrywa zaskakujące badania, które pokazują, że więzi nie tylko korzystnie wpływają na duszę, ale mogą również zmniejszyć ryzyko demencji, spowolnić spadek funkcji poznawczych, a nawet przedłużyć życie.

Dokument Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż doczeka się premiery na kanale National Geographic 23 listopada 2025 roku. Dzień później będzie dostępny na platformie Disney+. Zwiastun dokumentu możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: National Geographic / Chris Hemsworth

Klaudia Woźniak
