Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz dodatkowej trenerki Ani Karwan i, zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy śpiewają w odcinkach live. Już w sobotę 22 listopada 2025 roku odbędzie się półfinał tej odsłony muzycznego show. Oprócz uczestników walczących o miano najlepszego głosu w Polsce na scenie programu nie zabraknie gości specjalnych.

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa w półfinale The Voice of Poland

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa w półfinale 16. edycji The Voice of Poland. Wokalista, który przez wiele lat był trenerem programu The Voice Kids, zaprezentuje na scenie utwór Dalej, Dalej! promujący film Chopin, Chopin!, którego koproducentem jest TVP. W zaledwie miesiąc - tylko na YouTubie artysty - klip do utworu obejrzano ponad milion razy.

Kolejną muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Ania Karwan, która w tym sezonie dołączyła do składu trenerskiego. Artystka zaśpiewa swój najnowszy singiel pod tytułem W to mi graj. Listę gości, którzy wystąpią na scenie półfinału The Voice of Poland, zamyka młody wokalista pszona - jeden z najbardziej wyrazistych debiutów muzycznych tego roku. Utwory pszony, którego mini album zatytułowany lekko miał premierę w czerwcu tego roku, grają niemal wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce. Artysta młodego pokolenia, który na TikToku ma już ponad 800 tysięcy obserwatorów, w programie zaśpiewa przebój Zły.

Premierowe odcinki 16. edycji programu The Voice of Poland są emitowane w każdą sobotę o 20:30 na antenie TVP2.