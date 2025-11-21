placeholder
Reklama
placeholder

Dawid Kwiatkowski wraca do The Voice of Poland. W jakiej roli?

Przed nami połfinał 16. edycji programu The Voice of Poland. Jakie muzyczne niespodzianki czekają na widzów?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Dawid Kwiatkowski 
the voice of poland
fot. TVP
Reklama

Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz dodatkowej trenerki Ani Karwan i, zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy śpiewają w odcinkach live. Już w sobotę 22 listopada 2025 roku odbędzie się półfinał tej odsłony muzycznego show. Oprócz uczestników walczących o miano najlepszego głosu w Polsce na scenie programu nie zabraknie gości specjalnych.  

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa w półfinale The Voice of Poland 

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa w półfinale 16. edycji The Voice of Poland. Wokalista, który przez wiele lat był trenerem programu The Voice Kids, zaprezentuje na scenie utwór Dalej, Dalej! promujący film Chopin, Chopin!, którego koproducentem jest TVP. W zaledwie miesiąc - tylko na YouTubie artysty - klip do utworu obejrzano ponad milion razy.

Kolejną muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Ania Karwan, która w tym sezonie dołączyła do składu trenerskiego. Artystka zaśpiewa swój najnowszy singiel pod tytułem W to mi graj. Listę gości, którzy wystąpią na scenie półfinału The Voice of Poland, zamyka młody wokalista pszona - jeden z najbardziej wyrazistych debiutów muzycznych tego roku. Utwory pszony, którego mini album zatytułowany lekko miał premierę w czerwcu tego roku, grają niemal wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce. Artysta młodego pokolenia, który na TikToku ma już ponad 800 tysięcy obserwatorów, w programie zaśpiewa przebój Zły.

Premierowe odcinki 16. edycji programu The Voice of Poland są emitowane w każdą sobotę o 20:30 na antenie TVP2. 

Źródło: Materiały prasowe TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Dawid Kwiatkowski 
the voice of poland
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Witcher x Sword of Convallaria
-

Wiedźmin wkracza do kolejnego uniwersum. Geralt, Ciri i inni trafią do gry Sword of Convallaria

2 Rocznica
-

Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

3 Wiedźmin
-

Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

4 Anthony Hopkins
-

Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

5 8. Nienawistna ósemka
-

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

6 Kraken
-

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV