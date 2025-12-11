placeholder
Disney podpisuje umowę z Sorą. Teraz każdy wygeneruje własne bajkowe postacie

Disney wchodzi w erę sztucznej inteligencji, inwestując miliard dolarów w OpenAI i udostępniając swoje kultowe postaci aplikacji Sora. To największa jak dotąd współpraca Hollywood z firmą AI.
Tomasz Hudyga
Disney postawił wszystko na sztuczną inteligencję. Hollywoodzki gigant podpisał dużą umowę z OpenAI, inwestując 1 mld dolarów w firmę zajmującą się sztuczną inteligencją i przekazując postaci ze swoich marek do generatywnej aplikacji wideo Sora. To zdecydowanie najpoważniejsza jak dotąd współpraca między hollywoodzkim studiem a firmą AI i sugeruje, że Disney przyjął postawę: jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się. Trzyletnia umowa licencyjna pozwoli użytkownikom Sory tworzyć własne fanowskie filmy z udziałem takich postaci jak Kapitan Ameryka, Yoda czy Vaiana. Wybrane filmy będą emitowane na Disney+, o czym Bob Iger wspominał niedawno.

Aplikacja Sora 2, najbardziej zaawansowana wersja narzędzia do generowania obrazu, wywołała oburzenie właścicieli praw autorskich, gdy zadebiutowała w październiku. Stosowała politykę „opt-out”, co oznaczało, że cudze IP można było wykorzystywać w aplikacji, dopóki właściciel nie zażądał jego usunięcia. Disney teraz decyduje się na „opt-in” — i to na dużą skalę. To pierwszy duży partner licencjonujący treści dla Sory, która umożliwia użytkownikom tworzenie krótkich filmów za pomocą poleceń tekstowych.

Disney stanie się także ważnym klientem OpenAI, wykorzystując jego technologie do budowania nowych produktów, narzędzi i doświadczeń, również dla Disney+, oraz wdrażając ChatGPT dla swoich pracowników. Umowa nie pozwala jednak OpenAI trenować modeli uczenia maszynowego na materiałach objętych prawami Disneya.

Cyberpunk już istnieje. Zwiastuny AI, ElsaGate 3.0 i zagrożenia czyhające na dzieci w sieci

Kogo będzie można wygenerować+?

Postaci Disneya dostępne w Sorze będą obejmować m.in. Myszki Miki i Minnie, Lilo, Sticha, Ariel, Bellę, Bestię, Kopciuszka, Baymaxa, Simbę, Mufasę, a także bohaterów ze światów Encanto, Krainy lodu, W głowie się nie mieści, Vaiany, Potworów i spółki, Toy Story, Odlotu, Zwierzogrodu i wielu innych.

Dostępne będą także animowane lub ilustrowane wersje postaci Marvela i Lucasfilmu, takich jak Czarna Pantera, Kapitan Ameryka, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, Mandalorianin, szturmowcy, Yoda i inni.

Wygląda na to, że poza zakresem umowy pozostaje wykorzystywanie wizerunku aktorów — w komunikacie prasowym zaznaczono, że Disney i OpenAI będą szanować prawa jednostek do odpowiedniego kontrolowania wykorzystania ich głosu i wizerunku.

 

Źródło: deadline.com

