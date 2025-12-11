placeholder
Beast Games powraca z 2. sezonem. Jakie wyzwania czekają na uczestników?

Drugi sezon Beast Games łączy ekstremalne wyzwania fizyczne z intelektualną rywalizacją. Fani mogą liczyć na crossover z kultowym programem Ryzykanci i udział Jeffa Probsta.
Tomasz Hudyga
Po rekordowym pierwszym sezonie Beast Games wraca jeszcze większy, odważniejszy i bardziej intensywny niż kiedykolwiek. Jimmy „MrBeast” Donaldson zebrał 100 najsilniejszych zawodników na świecie oraz 100 najbystrzejszych umysłów globu, którzy zmierzą się w nowym formacie "Siła kontra Inteligencja" o oszałamiającą nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów.

Drugi sezon przynosi wyjątkowy crossover z kultowym reality show Ryzykanci. W pierwszym zwiastunie widać, jak gospodarz Ryzykantów, Jeff Probst, wita uczestników na Fidżi, gdzie zmierzą się w hybrydowym torze przeszkód łączącym widowiskowe wyzwania Beast Games z charakterystycznymi elementami programu, takimi jak strategiczne zwroty akcji, łapówki w trakcie zadań i fizyczne przeszkody.

Sezon 2 skupi się nie tylko na rywalizacji siły i inteligencji, ale również na tworzeniu sojuszy i testowaniu zaufania wśród uczestników. Każde wyzwanie przesuwa granice ludzkiej wytrzymałości, sprytu i strategii.

Beast Games - zwiastun 2. sezonu

MrBeast powraca jako gospodarz i producent wykonawczy, a show tworzą również Sean Klitzner, Tyler Conklin i Mack Hopkins. Reżyserem jest Tyler Conklin, a produkcją wykonawczą zajmują się również Michael Cruz, Jeff Housenbold, Michael Miller, Josh Kulic, Chris Keiper, Sean Klitzner i Matt Apps.

Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu Beast Games zadebiutują 7 stycznia na Prime Video.

