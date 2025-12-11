Najmroczniejszy rozdział popularnej historii przed nami! Żywy czy martwy: Film z serii Na noże z nowym klipem

fot. Netflix

Pojawił się nowy klip z produkcji Żywy czy martwy: Film z serii Na noże. Ta odsłona franczyzy zaliczyła już debiut kinowy w Stanach Zjednoczonych, a już niedługo widzowie z całego świata zobaczą ją na Netflixie.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - nowy klip

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - fabuła, obsada, data premiery

W trzecim i najmroczniejszym do tej pory rozdziale serii Na noże detektyw Benoit Blanc współpracuje z młodym księdzem w śledztwie w sprawie absolutnie niemożliwej zbrodni w małomiasteczkowym kościele o mrocznej historii.

W rolach głównych pojawią się Daniel Craig, Josh O'Connor i Glenn Close. Oprócz nich, w obsadzie znaleźli się także Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church, Jeffrey Wright, Annie Hamilton, James Faulkner, Bridget Everett, Noah Segan oraz Joseph Gordon-Levitt.

Premiera Żywy czy martwy: Film z serii Na noże na Netflixie została zaplanowana na 12 grudnia. Tam też można obejrzeć drugą część serii, zaś pierwsza dostępna jest w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.