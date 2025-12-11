Klangor wraca w styczniu. Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu
Drugi sezon „Klangoru” właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, zapowiadając powrót do ponurej atmosfery Świnoujścia. CANAL+ szykuje kolejną emocjonalną i pełną napięcia opowieść.
CANAL+ zaprezentował oficjalny zwiastun drugiego sezonu Klangoru, jednego z najlepiej ocenianych polskich seriali ostatnich lat. Produkcja powraca w formule antologii, przedstawiając nową historię osadzoną w tym samym mrocznym świecie, który widzowie poznali w debiutancznej odsłonie.
Klangor - zwiastun 2. sezonu
https://www.youtube.com/watch?v=xlVPQULYeT4
Drugi sezon skoncentruje się na postaci Hela Zdun (Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by naprawić relację z dorastającą córką. Jednak tuż po ich pierwszym spotkaniu Wiki (Mary Pawłowska) znika, pociągając Helę w głąb mrocznej rzeczywistości układów więziennych, przemocy i rodzinnych sekretów. Bohaterka rozpoczyna własne śledztwo, które staje się dla niej zarówno walką o prawdę, jak i ostatnią szansą na odzyskanie miejsca w życiu córki.
Za realizację drugiego sezonu ponownie odpowiadają twórcy oryginału – reżyser Łukasz Kośmicki oraz scenarzysta Kacper Wysocki. Do zespołu scenariuszowego dołączył Kirk Kjeldsen. Zdjęcia realizują Witold Płóciennik i Piotr Niemyjski.
Premiera pierwszych odcinków 2 sezonu Klangoru odbędzie się 9 stycznia 2026 roku w serwisie streamingowym CANAL+.
Klangor - zdjęcia 2. sezonu
Źródło: https://media.pl.canalplus.com/
