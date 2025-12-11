Pierwszy zwiastun Supergirl! Charakterna Dziewczyna ze stali chowa Supermana do kieszeni
Doczekaliśmy się pełnoprawnego, pierwszego zwiastuna Supergirl, filmu dziejącego się w uniwersum DCU, którego kinową część zapoczątkował Superman z 2025 roku. Czy Dziewczynę ze stali czeka ten sam sukces? Sprawdźcie sami.
Po sukcesie Supermana z 2025 roku nadeszła pora na kolejne kinowe doświadczenie w ramach uniwersum DCU prowadzonego przez Jamesa Gunna. Tym razem to nie on stanął za kamerą, ale Craig Gillespie. Scenariusz napisała Ana Nogueira, która została przez Gunna pochwalona za skrypt. Spodobał się on kierownikowi DCU na tyle, że przydzielił scenarzystkę do napisania projektu o Wonder Woman.
Supergirl - pierwszy zwiastun
W trakcie CCXP w Sao Paulo w Brazylii zaprezentowano po raz pierwszy zwiastun do Supergirl, którego opis wyciekł do sieci. Z kolei dzisiaj możecie wszyscy zobaczyć, jak prezentuje się kolejna przygoda w uniwersum DCU. Czy Milly Alcock poradzi sobie w roli Dziewczyny ze stali?
Supergirl - premiera 26 czerwca 2026 roku w kinach.
Supergirl - co wiadomo o filmie?
Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach. Za kamerą stoi Craig Gillespie, a scenariusz napisała Ana Nogueira. Muzykę do filmu skomponuje Ramin Djawadi, którego twórczość możecie kojarzyć z Gry o tron, Pacific Rim czy kinowego Warcrafta.
Na które filmy MCU i DC fani czekają najbardziej?
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1969, kończy 56 lat