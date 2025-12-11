fot. materiały prasowe

Po sukcesie Supermana z 2025 roku nadeszła pora na kolejne kinowe doświadczenie w ramach uniwersum DCU prowadzonego przez Jamesa Gunna. Tym razem to nie on stanął za kamerą, ale Craig Gillespie. Scenariusz napisała Ana Nogueira, która została przez Gunna pochwalona za skrypt. Spodobał się on kierownikowi DCU na tyle, że przydzielił scenarzystkę do napisania projektu o Wonder Woman.

Supergirl - pierwszy zwiastun

W trakcie CCXP w Sao Paulo w Brazylii zaprezentowano po raz pierwszy zwiastun do Supergirl, którego opis wyciekł do sieci. Z kolei dzisiaj możecie wszyscy zobaczyć, jak prezentuje się kolejna przygoda w uniwersum DCU. Czy Milly Alcock poradzi sobie w roli Dziewczyny ze stali?

Supergirl - premiera 26 czerwca 2026 roku w kinach.

Supergirl - co wiadomo o filmie?

W obliczu niespodziewanego i bezwzględnego wroga, Kara Zor-El jest zmuszona połączyć siły z nietypową towarzyszką wbrew własnej woli. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, której stawką jest zemsta i sprawiedliwość. Kara musi skonfrontować się ze swoją przeszłością, aby odnaleźć własną ścieżkę w roli superbohaterki.

Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach. Za kamerą stoi Craig Gillespie, a scenariusz napisała Ana Nogueira. Muzykę do filmu skomponuje Ramin Djawadi, którego twórczość możecie kojarzyć z Gry o tron, Pacific Rim czy kinowego Warcrafta.

