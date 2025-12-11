placeholder
Huawei FreeClip 2: biżuteria audio i designerska ofensywa sprzętowa!

Huawei właśnie "rozwinął moment" w Dubaju, zapowiadając sprzęt, który sprawi, że fani gadżetów zaczną nerwowo sprawdzać stan konta.
Marcin Sikora
Podczas globalnej premiery pod hasłem „Unfold the Moment”, Huawei rzucił wyzwanie nudnej elektronice. Gwiazdą imprezy były futurystyczne słuchawki FreeClip 2, które wyglądają jak modny dodatek, ale w tle czai się też niezwykły router Wi-Fi 7 oraz składany smartfon klasy premium. Już 22 stycznia 2026 roku na polski rynek trafią słuchawki HUAWEI FreeClip 2, a chwilę wcześniej, bo 15 stycznia, zobaczymy designerski router WiFi Mesh X3 Pro.

Styl, który słychać: FreeClip 2

FreeClip 2 to kontynuacja rewolucyjnej konstrukcji typu "C-bridge", która przypomina stylowy klips. To sprzęt dla tych, którzy chcą słuchać muzyki, ale nie chcą tracić kontaktu z otoczeniem – idealne do biura, na rower czy do biegania po mieście.

Waga piórkowa: każda słuchawka waży zaledwie 5,1 g, więc po chwili zapomnisz, że w ogóle masz je na uszach.

Moc AI: w środku siedzi procesor neuronowy wspierany przez AI, który ma dziesięciokrotnie wyższą moc obliczeniową niż poprzednia generacja, co przekłada się na czystszy dźwięk i wyraźniejsze rozmowy.

Maratończyk: do 38 godzin słuchania na jednym ładowaniu i odporność na wodę oraz kurz (norma IP57).

Słuchawki będą dostępne w klasycznych barwach (czarny, biały, niebieski) oraz w nowym, modnym odcieniu różowego złota.

fot. HUAWEI

Internet z widokiem na zachód słońca

Routery zazwyczaj nie grzeszą urodą, ale HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro chce to zmienić. Urządzenie zaprojektowano tak, by przypominało wschód i zachód słońca w górach – to router, którego nie będziesz chciał chować za szafą.

Ale wygląd to nie wszystko. To bestia obsługująca standard Wi-Fi 7 z prędkością do 3,6 Gb/s. System zapewnia pokrycie do 120 m², więc koniec z martwymi strefami i spadkami jakości podczas streamowania seriali w sypialni.

fot. HUAWEI

Co jeszcze pokazał Huawei?

Dubajska premiera to nie tylko audio i sieci. Huawei jak zawsze pręży muskuły w segmencie premium:

HUAWEI Mate X7: nowy, ultrasmukły i wytrzymały składany smartfon z topowymi aparatami.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: smartwatch w edycji Royal Gold, który łączy technologię z luksusowym jubilerstwem.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026: ulepszony tablet z ekranem przyjaznym dla oczu, stworzony dla kreatywnych dusz.

Zgarnij zniżkę!

Jeśli planujesz zakup routera lub słuchawek, warto się pospieszyć. Huawei przygotował ofertę dla "rannych ptaszków". Zapisując się na newsletter na stronie producenta, można zgarnąć kupon rabatowy o wartości 100 zł:

  • na router WiFi Mesh X3 Pro: zapisz się do 14 stycznia 2026 r.
  • na słuchawki FreeClip 2: zapisz się do 21 stycznia 2026 r.

Kody zniżkowe trafią do odbiorców w dniu premiery urządzeń.

Źródło: Informacja prasowa HUAWEI

