Debby Ryan urodziła swoje pierwsze dziecko. Zrobiła to w domu

Debby Ryan jakiś czas temu poinformowała w mediach społecznościowych, że zostanie mamą po raz pierwszy. Okazuje się, że dziecko gwiazdy Disney Channel jest już na świecie. Aktorka podzieliła się radosną nowiną w poruszającym wpisie.
Klaudia Woźniak
Tagi:  debby ryan 
Debby Ryan w serialu Disney Channel fot. Disney Channel
Informacja o tym, że Debby Ryan spodziewa się swojego pierwszego dziecka, obiegła media na początku września 2025 roku. Gwiazda Disneya znana z produkcji takich jak Jessie, Nie ma to jak statek czy Szesnaście życzeń podzieliła się wtedy na swoim profilu na Instagramie zdjęciami z ciążowym brzuszkiem. Okazuje się. że dziecko Debby Ryan jest już na świecie. 32-latka urodziła w swoim domu

Debby Ryan o swoim porodzie 

Debby Ryan doczekała się córki, którą nazwała Felix Winter Dunn. Aktorka od 2013 roku jest w związku z 37-letnim perkusistą zespołu Twenty One Pilots - Joshem Dunem. Okazuje się, że aktorka mogła liczyć na wsparcie swojego męża podczas porodu. Do nagrania z porodu oraz zdjęć córki, którymi podzieliła się w mediach społecznościowych, Debby Ryan dołączyła następujący opis:

Siedzieliśmy pod pełnym księżycem — tym zimnym superksiężycem — wspominając, jak wyglądało nasze życie we dwoje. Powiedzieliśmy dziecku, które wtedy we mnie rosło, że jesteśmy gotowi na życie we troje. Felix przyszła na świat w południe. Świeciły świąteczne lampki, a za oknem naszej sypialni leżał śnieg. Wylądowała w rękach swojego ojca. Joshua był niesamowitym wsparciem i jakimś cudem nie wpadł do wanny i się nie utopił. Teraz tak dobrze troszczy się o swoje dziewczynki. Wspierał mnie niesamowity zespół od porodów. Mogłam też liczyć na siłę i mądrość od kobiet, które wspierały mnie na tej drodze, blisko i daleko.

W dalszej części wpisu Debby Ryan wspomniała:

Jej włosy są z jedwabiu, a oddech pachnie lodami waniliowymi. Każdy ćwierk, pisk i skomlenie to muzyka. (...) Witaj na Ziemi, mały promyku księżyca. Zawsze będę cię kochać 🌙✨

Wpis aktorki możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @debbyryan

Klaudia Woźniak
