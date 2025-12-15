Debby Ryan urodziła swoje pierwsze dziecko. Zrobiła to w domu
Debby Ryan jakiś czas temu poinformowała w mediach społecznościowych, że zostanie mamą po raz pierwszy. Okazuje się, że dziecko gwiazdy Disney Channel jest już na świecie. Aktorka podzieliła się radosną nowiną w poruszającym wpisie.
Informacja o tym, że Debby Ryan spodziewa się swojego pierwszego dziecka, obiegła media na początku września 2025 roku. Gwiazda Disneya znana z produkcji takich jak Jessie, Nie ma to jak statek czy Szesnaście życzeń podzieliła się wtedy na swoim profilu na Instagramie zdjęciami z ciążowym brzuszkiem. Okazuje się. że dziecko Debby Ryan jest już na świecie. 32-latka urodziła w swoim domu.
Debby Ryan o swoim porodzie
Debby Ryan doczekała się córki, którą nazwała Felix Winter Dunn. Aktorka od 2013 roku jest w związku z 37-letnim perkusistą zespołu Twenty One Pilots - Joshem Dunem. Okazuje się, że aktorka mogła liczyć na wsparcie swojego męża podczas porodu. Do nagrania z porodu oraz zdjęć córki, którymi podzieliła się w mediach społecznościowych, Debby Ryan dołączyła następujący opis:
W dalszej części wpisu Debby Ryan wspomniała:
Wpis aktorki możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Instagram: @debbyryan