Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

Debby Ryan jest jedną z aktorek, bez której znane nam z dzieciństwa liczne produkcje Disney Channel nie byłyby takie same. To właśnie ona wcielała się między innymi w Jessie z serialu o tym samym tytule, Abby z filmu Szesnaście życzeń czy Bailey z Nie ma to jak statek. Po pożegnaniu się z Disneyem 32-latka dała się poznać z serialu Netflixa Insatiable czy produkcji Żółwie aż do końca, American Horror Stories i Fast X, gdzie zagrała samą siebie. Na cameo w 10. odsłonie Szybkich i wściekłych mógł liczyć też jej 37-letni partner Josh Dun, który jest perkusistą zespołu Twenty One Pilots. Para zaczęła spotykać się w 2013 roku i wzięła ślub w grudniu 2019 roku. Okazuje się, że Debby Ryan i Josh Dun niedawno rozpoczęli nowy rozdział swojego związku i już za kilka miesięcy pierwszy raz zostaną rodzicami.

Debby Ryan pokazała zdjęcia z ciążowym brzuszkiem

Debby Ryan zrobiła swoim obserwatorom wielką niespodziankę. Na swoim profilu na Instagramie, gdzie obecnie śledzi ją ponad 15 milionów internautów, wspólnie z mężem 8 września 2025 roku podzieliła zdjęciami z ciążowym brzuszkiem. Do tego samego wpisu para dołączyła również zdjęcie USG, komiksową grafikę oraz następujący opis: ''dun&dun +one'' (dun&dun +jeden).

