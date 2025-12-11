placeholder
Reklama
placeholder

Program disco polo na głównym Polsacie. Duża zmiana w ramówce

Program Disco Star był emitowany od 2012 roku na antenie Polo TV. W 2024 roku powrócił po pięcioletniej przerwie z nowym jury. To nie koniec zmian - w 2026 roku nowa edycja zmieni kanał emisji.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  disco star 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Disco Star to program typu talent show, który zadebiutował na antenie Polo TV w 2012 roku. W 2019 roku wyemitowano jego ostatnią odsłonę przed pięcioletnią przerwą w emisji. W 2024 roku Disco Star powróciło na antenę z 8. edycją. Umiejętności wokalne i muzyczne uczestników, którzy chcieli zostać nową gwiazdą disco, oceniało jury w składzie Marcin Miller (lider zespołu Boys, który w poprzednich odsłonach pełnił rolę prowadzącego), Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk (który po raz pierwszy w swojej karierze miał taką funkcję) oraz Skolim, który w 2018 roku sam próbował swoich sił w programie. Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach rolę jurorów pełnili Grzegorz Halama, Paweł Jasionowski, Czadoman, Patryk Pegza, Radosław Liszewski, Bartosz Padyasek i Shazza. Już wiadomo, że w 9. edycji skład pozostanie taki sam jak w odsłonie 8. Zmieni się jednak kanał emisji programu. 

Disco Star z 9. edycją na głównym Polsacie

Przypomnijmy, że każda edycja programu Disco Star składa się z 5 odcinków castingowych, dwóch emocjonujących półfinałów oraz wielkiego finału. Nagrania do najnowszej, 9. odsłony trwały od czerwca do końca października 2025 roku. Z informacji, do których dotarł portal Wirtualne Media wynika, że Polsat wyemituje nową edycję na swojej głównej antenie. Decyzja ta ma być podyktowana wysokimi wynikami oglądalności powtórek 8. odsłony, które można było zobaczyć na głównym kanale latem.

Disco Star: kiedy premiera 9. edycji?

9. edycja programu Disco Star ma zadebiutować na Polsacie już na początku stycznia 2026 roku. Odcinki będą emitowane w piątki o 19:55. Dokładna data premiery nie jest znana. Artykuł będzie aktualizowany. 

Źródło: Wirtualne media

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  disco star 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Nicholas Hoult - Beast i Lex Luthor
-

Co zainspirowało Jamesa Gunna do zmiany w przedstawieniu Lexa Luthora? Wykorzystał to w Supermanie

2 Magic The Gathering – Marvel Super Heroes
-

Marvel podjął współpracę z popularną grą karcianą. Oto epickie karty

3 Idris Elba w serialu Prawo ulicy
-

Ten aktor planuje zakończyć karierę aktorską! Tym chciałby się teraz zajmować

4 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Może być puszczany w kinach przed tym filmem

5 Cyberpunk 2077
-

Night City to miasto legend! Zobaczcie urodzinowy zwiastun Cyberpunk 2077

6 Szpiedzy
-

Najlepsze filmy 2025. Prestiżowy magazyn wskazuje 2 wybitne dzieła; wielu tytułów nie znacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV