fot. materiały prasowe Polsat

Disco Star to program typu talent show, który zadebiutował na antenie Polo TV w 2012 roku. W 2019 roku wyemitowano jego ostatnią odsłonę przed pięcioletnią przerwą w emisji. W 2024 roku Disco Star powróciło na antenę z 8. edycją. Umiejętności wokalne i muzyczne uczestników, którzy chcieli zostać nową gwiazdą disco, oceniało jury w składzie Marcin Miller (lider zespołu Boys, który w poprzednich odsłonach pełnił rolę prowadzącego), Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk (który po raz pierwszy w swojej karierze miał taką funkcję) oraz Skolim, który w 2018 roku sam próbował swoich sił w programie. Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach rolę jurorów pełnili Grzegorz Halama, Paweł Jasionowski, Czadoman, Patryk Pegza, Radosław Liszewski, Bartosz Padyasek i Shazza. Już wiadomo, że w 9. edycji skład pozostanie taki sam jak w odsłonie 8. Zmieni się jednak kanał emisji programu.

Disco Star z 9. edycją na głównym Polsacie

Przypomnijmy, że każda edycja programu Disco Star składa się z 5 odcinków castingowych, dwóch emocjonujących półfinałów oraz wielkiego finału. Nagrania do najnowszej, 9. odsłony trwały od czerwca do końca października 2025 roku. Z informacji, do których dotarł portal Wirtualne Media wynika, że Polsat wyemituje nową edycję na swojej głównej antenie. Decyzja ta ma być podyktowana wysokimi wynikami oglądalności powtórek 8. odsłony, które można było zobaczyć na głównym kanale latem.

Disco Star: kiedy premiera 9. edycji?

9. edycja programu Disco Star ma zadebiutować na Polsacie już na początku stycznia 2026 roku. Odcinki będą emitowane w piątki o 19:55. Dokładna data premiery nie jest znana. Artykuł będzie aktualizowany.