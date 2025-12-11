placeholder
Oscarowy aktor uderza w prace AI: „rozpłyną się w eterze innych internetowych śmieci”

Leonardo DiCaprioto kolejny artysta, który nie uważa rzeczy stworzonych za pomocą AI za prawdziwą sztukę. Dlaczego?
Paulina Guz
Tagi:  leonardo dicaprio 
AI sztuczna inteligencja
Leonardo DiCaprio fot. Warner Bros.
Co Leonardo DiCaprio sądzi o AI w Hollywood? „Może to być narzędzie pomagające młodemu filmowcowi zrobić coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Myślę jednak, że żeby postrzegać coś jako prawdziwą sztukę, musi pochodzić od człowieka” – powiedział oscarowy aktor. Następnie wyjaśnił, że coś stworzone za pomocą AI może być dobrej jakości, jednak nie ma szans przetrwać próby czasu. „Dostaje swoje 15 minut sławy i po prostu rozpływa się w eterze innych internetowych śmieci. Nie jest w niczym zakorzenione. Nawet jeśli jest genialne, nie ma w nim człowieczeństwa” – podsumował. Współczuje także utalentowanym osobom, które ze względu na sztuczną inteligencję stracą pracę.

Wykorzystanie generatywnego AI w zawodach kreatywnych wzbudza wiele kontrowersji, nie tylko u aktorów jak Leonardo DiCaprio. Guillermo del Toro, Bong Joon-ho i James Cameron to tylko kilku wybitnych filmowców, którzy nie zamierzają używać tej technologii w swojej pracy. Szczególnie ta pierwsza dwójka otwarcie przyznaje, że nienawidzi sztucznej inteligencji. Trudno im się dziwić. Choć narzędzia AI są reklamowane jako coś, co pomoże zwykłym ludziom tworzyć wysokiej jakości rzeczy bez dużego budżetu, w rzeczywistości najbardziej korzystają na tym duże firmy, studia i biznesmeni, którzy mogą w ten sposób oszczędzić i zwolnić artystów, zwykle i tak nie obniżając cen dla konsumentów. 

Źródło: Variety

