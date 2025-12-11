Brum, brum! Czas na mądrą zabawę z Moto Puzzle Traktor
Zastanawiasz się, co podarować małemu odkrywcy? Mamy dla Ciebie prezentowy pewniak!
Zazwyczaj podsuwamy wam ambitne układanki na 300, 500, a nawet 1000 puzzli. Każdy puzzlomaniak musi jednak kiedyś zacząć swoją przygodę — najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciekawym świata maluchem. Dlatego pod choinkę dla waszych pociech polecamy wyjątkowo kreatywny zestaw edukacyjnych puzzli: pierwsze wieloelementowe puzzle podłogowe stworzone z myślą o małych odkrywcach.
Dzieci z ogromną frajdą ułożą wielki, kolorowy obraz z traktorem w roli głównej, zajrzą na jego przyczepę i sprawdzą, jakie skarby wiezie dzielny traktorzysta. Co więcej, dopasują dodatkowe obrazki i poznają nowe słowa, ćwicząc przy tym spostrzegawczość i koncentrację. To zabawa, która otwiera drzwi do świata nowych pojęć i pierwszych samodzielnych historii.
Moto Puzzle Traktor wspierają rozwój małej motoryki, logicznego myślenia i umiejętności dopasowywania. Dzięki dodatkowym elementom oraz poradnikowi z pomysłami na aktywności zabawa nie kończy się po ułożeniu obrazka — wręcz przeciwnie, dopiero się zaczyna!
Przepis na udaną zabawę
Uruchomcie wyobraźnię, nazywajcie przedmioty, twórzcie własne opowieści. Dołączcie kolorowe obrazki, narysujcie, co jeszcze mogłoby znaleźć się na przyczepie, a po więcej inspiracji sięgnijcie do dołączonego przewodnika.
