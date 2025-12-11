Najlepsze filmy 2025. Prestiżowy magazyn wskazuje 2 wybitne dzieła; wielu tytułów nie znacie

materiały prasowe

Ze wszystkich rankingów podsumowujących ostatnie 12 miesięcy w kinie, ten, którym podzielił się właśnie słynny "Sight & Sound", z całą pewnością jest jednym z najważniejszych. Ceniony magazyn - ten sam, który co każdą dekadę publikuje aktualizowane zestawienie najwybitniejszych dzieł w historii kina, przedstawił listę najlepszych filmów 2025 roku. Potwierdza ona to, co wynika z nominacji do Złotych Globów i innych rankingów: dwa wybitne tytuły zdystansowały konkurencję.

We wstępie do publikacji dziennikarze magazynu zauważają, że X Muza w trakcie mijających 12 miesięcy starała się przede wszystkim oddać atmosferę niepokoju, która ogarnęła rzeczywistość. To stąd tak liczne filmy poświęcone imigrantom, szeroko pojętemu starciu z władzą, wojnom kulturowym, teoriom spiskowym czy medialnemu szumowi. Z drugiej jednak strony przez ten ponury nastrój przebijała się ironia czy wiwisekcja naszych relacji z rodzicami, zwłaszcza z ojcami.

Ranking "Sight & Sound", jak zresztą co roku, pełen jest mniej znanych tytułów, które mogły umknąć szerokiej publiczności. Zwróćcie też uwagę, jak wiele w nim dzieł stworzonych przez reżyserów spoza USA i Europy Zachodniej. Zaskakuje również relatywnie niska pozycja Hamneta, powszechnie typowanego jako jeden z głównych faworytów przyszłorocznych Oscarów.

