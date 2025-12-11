Amanda Seyfried nie przeprosi. Chodzi o komentarz na temat zmarłego Charliego Kirka

fot. materiały prasowe

Amanda Seyfried powiedziała, że nie zamierza przepraszać za nazwanie Charliego Kirka „pełnym nienawiści” po tym, jak kontrowersyjny konserwatywny aktywista został postrzelony i zmarł we wrześniu 2025 roku.

„Nie zamierzam za to, k***a, przepraszać. Cho***a, skomentowałam jedną rzecz. Powiedziałam coś, co opierało się na faktach, na prawdziwych nagraniach i cytatach. To, co powiedziałam, było zgodne z prawdą i mam prawo mieć swoje zdanie. Dzięki Bogu za Instagram, dzięki któremu mogłam wyjaśnić sprawę. Odzyskałam swój głos, który czułam, że został skradziony i wykorzystany, co często się przecież zdarza” – powiedziała Seyfried.

Seyfried po śmierci Kirka napisała, że był „pełen nienawiści”, co wzbudziło wiele kontrowersji wśród jego zwolenników. Aktorka wyjaśniła jednak, że nie miała zamiaru usprawiedliwiać jego śmierci:

Zapominamy o niuansach człowieczeństwa. Mogę się wściekać z powodu mizoginii i rasistowskiej retoryki i JEDNOCZEŚNIE uważać, że morderstwo Charliego Kirka był przerażające i smutne pod każdym względem. Nikt nie powinien doświadczać takiego poziomu przemocy. Ten kraj opłakuje zbyt wiele bezsensownych i brutalnych zgonów oraz strzelanin. Czy możemy się chociaż zgodzić ze sobą w tej sprawie?

Śmierć Charliego Kirka - dlaczego wzbudza tyle emocji?

Warto przypomnieć, że wielu internautów uznało śmierć Charliego Kirka przez postrzelenie za ironiczną, biorąc pod uwagę jego komentarz w sprawie prawa do posiadania broni palnej w USA:

Myślę, że warto ponosić koszt — niestety — kilku zgonów rocznie w wyniku postrzelenia, abyśmy mogli mieć drugą poprawkę, chroniącą nasze inne, dane nam przez Boga, prawa. To rozsądna umowa. To racjonalne.

Śmierć Charliego Kirka szybko stała się kontrowersyjnym tematem w USA właśnie dlatego, że wielokrotnie sam bronił dostępu do broni palnej. Miał również prowokacyjne opinie na inne tematy polityczne, przez co nie wzbudzał sympatii wśród wielu Amerykanów, którzy czuli, że przyczynia się do pogorszenia ich standardu życia. Z drugiej strony, Kirk miał też wielu zwolenników. Napięcia pomiędzy tymi dwoma grupami były i są więc duże.