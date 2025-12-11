fot. materiały prasowe

Kinowe Uniwersum Marvela rozpocznie 2026 rok od serialu Wonder Man. Z wypowiedzi twórców wynika, że będzie on swoistym komentarzem w sprawie obecnego krajobrazu kina superbohaterskiego w Hollywood, a także satyrą tej branży rozrywki. Promocja serialu ruszyła i jest niezwykle kreatywna i meta. Oto wywiad z... Trevorem Slatterym, czyli aktorem, który odgrywał Mandaryna w Iron Manie 3, a którego w rzeczywistości gra Ben Kingsley.

Trevor Slattery został zaproszony do podcastu Bena Mankiewicza, w którym miał opowiedzieć o roli Barnaby'ego w filmie Wonder Man. Jest to film wewnątrz MCU i serialu o tym samym tytule, wokół którego będzie się toczyć główna oś opowieści. Niestety Mankiewicz był bardziej zainteresowany przeszłością Slattery'ego, a konkretnie rolą Mandaryna z przeszłości, przez którą wylądował w więzieniu. Ostatecznie wywiad zakończył się jego wybuchowym przerwaniem.

Należy na pewno pochwalić Marvel Studios za sposób promowania swojego serialu. Wam również się podoba?