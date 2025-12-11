placeholder
Reklama
placeholder

Kreatywna promocja serialu Wonder Man. Aktor wewnątrz MCU udzielił wywiadu - nie skończył się dobrze

W sieci zadebiutował wywiad... z Trevorem Slatterym, czyli aktorem działającym wewnątrz MCU, którego w rzeczywistości gra Ben Kingsley. Co sądzi o swojej kontrowersyjnej roli Mandaryna?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Man 
MCU
Wonder Man fot. materiały prasowe
Reklama

Kinowe Uniwersum Marvela rozpocznie 2026 rok od serialu Wonder Man. Z wypowiedzi twórców wynika, że będzie on swoistym komentarzem w sprawie obecnego krajobrazu kina superbohaterskiego w Hollywood, a także satyrą tej branży rozrywki. Promocja serialu ruszyła i jest niezwykle kreatywna i meta. Oto wywiad z... Trevorem Slatterym, czyli aktorem, który odgrywał Mandaryna w Iron Manie 3, a którego w rzeczywistości gra Ben Kingsley.

Marvel w Avengers: Doomsday da Doomowi potężnego sojusznika? Wszyscy widzimy w nim herosa

Trevor Slattery został zaproszony do podcastu Bena Mankiewicza, w którym miał opowiedzieć o roli Barnaby'ego w filmie Wonder Man. Jest to film wewnątrz MCU i serialu o tym samym tytule, wokół którego będzie się toczyć główna oś opowieści. Niestety Mankiewicz był bardziej zainteresowany przeszłością Slattery'ego, a konkretnie rolą Mandaryna z przeszłości, przez którą wylądował w więzieniu. Ostatecznie wywiad zakończył się jego wybuchowym przerwaniem.

Należy na pewno pochwalić Marvel Studios za sposób promowania swojego serialu. Wam również się podoba?

Wonder Man NYCC 2025

arrow-left
Wonder Man NYCC 2025
foto. naEKRANIE.pl
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Man 
MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Wonder Man Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

2 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

3 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

4 paramount logo
-

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

5 Czarna Pantera - zdjęcie
-

Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU

6 Fallout
-

W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV