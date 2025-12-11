Kreatywna promocja serialu Wonder Man. Aktor wewnątrz MCU udzielił wywiadu - nie skończył się dobrze
W sieci zadebiutował wywiad... z Trevorem Slatterym, czyli aktorem działającym wewnątrz MCU, którego w rzeczywistości gra Ben Kingsley. Co sądzi o swojej kontrowersyjnej roli Mandaryna?
Kinowe Uniwersum Marvela rozpocznie 2026 rok od serialu Wonder Man. Z wypowiedzi twórców wynika, że będzie on swoistym komentarzem w sprawie obecnego krajobrazu kina superbohaterskiego w Hollywood, a także satyrą tej branży rozrywki. Promocja serialu ruszyła i jest niezwykle kreatywna i meta. Oto wywiad z... Trevorem Slatterym, czyli aktorem, który odgrywał Mandaryna w Iron Manie 3, a którego w rzeczywistości gra Ben Kingsley.
Marvel w Avengers: Doomsday da Doomowi potężnego sojusznika? Wszyscy widzimy w nim herosa
Trevor Slattery został zaproszony do podcastu Bena Mankiewicza, w którym miał opowiedzieć o roli Barnaby'ego w filmie Wonder Man. Jest to film wewnątrz MCU i serialu o tym samym tytule, wokół którego będzie się toczyć główna oś opowieści. Niestety Mankiewicz był bardziej zainteresowany przeszłością Slattery'ego, a konkretnie rolą Mandaryna z przeszłości, przez którą wylądował w więzieniu. Ostatecznie wywiad zakończył się jego wybuchowym przerwaniem.
Należy na pewno pochwalić Marvel Studios za sposób promowania swojego serialu. Wam również się podoba?
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1969, kończy 56 lat