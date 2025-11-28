placeholder
Diuna 2: książka a film. Co się różni?

Diuna: Część druga w reżyserii Denisa Villeneuve'a ​podbiła serca widzów i krytyków. Kolejna nieprzewidywalna przygoda księcia Paula Atrydy​ nie jest jednak w pełni zgodna z powieścią Franka Herberta. Czym różni się film Diuna: Część druga od książki?
Klaudia Woźniak
diuna: część druga 
Okładka książki Diuna fot. IMDb / wydawnictwo REBIS
Już 28 listopada o 20:00 na TVN po raz pierwszy będzie można obejrzeć film Diuna: Część drugaJest to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni. Druga ekranizacja Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve'a niedługo po swojej kinowej premierze w lutym 2024 roku przez wielu krytyków została uznana za "arcydzieło science fiction". Diuna: Część druga mimo wszystko nie jest do końca wierną adaptacją drugiej części pierwszej powieści z serii autorstwa Franka Herberta z 1965 roku. Które wątki w filmie nie zgadzają się z książką?

Diuna 2: w jaki sposób film różni się od książki?

Główną różnicą pomiędzy filmem Diuna: Część druga a książką jest to, że przyspieszono w nim rozwój wydarzeń. Minęły miesiące, a nie dwa lata, zanim Paul wraz z Fremenami wyruszył na Świętą Wojnę. Na tym jednak nie koniec. Filmowa Chani (Zendaya) ma inne podejście do przemiany młodego Atrydy (Timothee Chalamet) w Mesjasza. W powieści Herberta bohaterka zakochuje się w Paulu i nie odstępuje go na krok. Rodzi mu też syna - Leto II - który ginie z rąk Harkonnenów. W drugiej ekranizacji Diuny ten wątek ostatecznie został pominięty. Ponadto widzowie dowiedzieli się, że Chani postanowiła opuścić Paula po tym, jak ten przejął władzę poprzez zobowiązanie się do poślubienia córki Imperatora.

Inaczej został  przedstawiony również wątek Fremenów. W filmie są oni podzieleni na tych, którzy mieszkają na północy oraz tych, którzy przebywają na południu. Fremeni z północy są zlaicyzowani, a większość z nich nie wierzy w przepowiednię o Lisan al Gaibie. Z kolei ci z północy są  prawdziwymi fundamentalistami, którzy stają po stronie Paula Atrydy. W powieści Herberta taki podział nie istnieje.

W drugiej ekranizacji Diuny niezgodny z książką jest również wątek Alii. W powieści to właśnie ona morduje Harkonnena, a w ekranizacji to Paul za to odpowiada. Poza tym daje znać baronowi, iż już wie, że w jego żyłach płynie harkonneńska krew. Alia - w odróżnieniu od powieści - nie przychodzi na świat w chwili, gdy Arrakis zostaje odbity z rąk Harkonnena. Ponadto Diuna: Część druga nie porusza również tematu znanego z pierwszej ekranizacji Atrydzkiego mentata. Widzowie nie dowiadują się, jak potoczyły się jego dalsze losy, ponieważ sceny z wcielającym się w bohatera aktorem ostatecznie zostały wycięte na etapie produkcji. 

Warto też wspomnieć, że w książce Rabbana zabijają Fremeni a nie Gurney w ramach zemsty za tyranię. Ponadto postać hrabiego Fenringa została w całości wycięta, a jego rolę przejęła lady Margot (Lea Seydoux).

Diuna 2 - zwiastun filmu

Źródło: Diuna. Kroniki Diuny. Tom 1

Klaudia Woźniak
diuna: część druga 
