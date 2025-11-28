placeholder
Kolos Disneya podbija cały świat. Niesamowite wyniki; w Chinach padł rekord!

Zwierzogród 2 zapowiada się na jeden z największych hitów roku. Wyniki mówią same za siebie.
Paulina Guz
Disney 
zwierzogród 2
Zwierzogród 2 Fot. Disney
Zwierzogród 2 w środę na otwarcie zarobił 81,1 mln dolarów na całym świecie, w tym 39,5 mln dolarów w USA i 41,6 mln dolarów w 17 międzynarodowych kinach. W Chinach padł rekord, a na całym świecie produkcja jest na 1. miejscu w box office. Recenzje także nie pozostawiają złudzeń – widzowie są zachwyceni, a Disney ma w rękach prawdopodobnie największy hit roku. 

Zwierzogród 2 podbija cały świat

Co ciekawe, film Disney pobił już jeden rekord – Zwierzogród 2 zaliczył najlepszy w historii dzień otwarcia w Chinach dla hollywoodzkiej animacji. W środę zarobił w tym kraju aż 34 mln dolarów. W czwartek zebrał za to kolejne 20 milionów. Korea Południowa dodała do tego mniej więcej 2,84 mln dolarów w ciągu dwóch dni. 

Widać, że Zwierzogród 2 podbija cały świat. Biorąc pod uwagę tylko wyniki ze środy, film był numerem jeden na większości rynków międzynarodowych. Nowa animacja Disneya w dniu premiery najwięcej zarobiła kolejno w: Chinach (34 mln dolarów), Francji (2,4 mln dolarów), Korei (1,7 mln dolarów), Niemcach (700 tys. dolarów) i Włochach (600 tys. dolarów). Przy czym we Francji było to drugie najlepsze otwarcie w 2025 roku po Lilo i Stitch.

Warto dodać, że reakcje widzów także są bardzo pozytywne. Dla przykładu film w Korei ma ocenę 9.33 na Naver i 98% pozytywnych recenzji w CGV, idąc łeb w łeb z pierwszą częścią Zwierzogrodu, a znacznie wyprzedzając sequele Vaiany i w Głowie się nie mieści. W Chinach animacja ma wynik 9.7 w The Maoyan (wyżej niż pierwsza część!) i 8.7 w Douban. Za w Rotten Tomatoes – 96% procent pozytywnych ocen widzów i 92% krytyków. 

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Disney 
zwierzogród 2
Co o tym sądzisz?
