Przyjaciółki skasowane! Koniec serialu po 13 latach!

Przyjaciółki to popularny serial Polsatu, który doczekał się 314 odcinków. Telewizja oficjalnie ogłosiła, że postanowiła zakończyć serial, więc ta historia dobiega końca i nie powstanie więcej odcinków. Jakie są powody?
Adam Siennica
Przyjaciółki 
Przyjaciółki fot. materiały prasowe
Przyjaciółki zostają skasowane, czyli oznacza to, że Telewizja Polsat kończy produkcję serialu i nie powstanie nowy sezon. W oświadczeniu telewizji czytamy, że była to bardzo trudna decyzja. W czwartek 27 listopada o godzinie 21:40 wyemitowano ostatni, 314. odcinek w historii serialu. To, co widzowie obejrzeli, było zakończeniem tej historii. Nie ujawniono powodów decyzji o zakończeniu serialu, ale w takich wypadkach zawsze wpływ na to mają wyniki oglądalności.

Przyjaciółki - koniec serialu

W pierwszych miesiącach 2026 roku mamy poznać plan Polsatu na to, co zastąpi Przyjaciółki w miejscu i czasie nadawania tego serialu.

Przyjaciółki były emitowane od trzynastu lat. Pierwszy odcinek został wyemitowany 6 września 2012 roku. Powstało 26 sezonów podzielonych na 314 odcinków.

- Telewizja Polsat pragnie podziękować wszystkim twórcom, aktorkom, aktorom i współpracownikom za pełne zaangażowanie oraz osobisty wkład w realizację serialu, który przez kilkanaście lat tworzył niezwykłą, kobiecą przestrzeń na antenie stacji - czytamy w informacji prasowej.

W obsadzie serialu są Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska-Brauer, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Bartłomiej Kasprzykowski, Adam Adamonis, Krzysztof Wieszczek, Paweł Deląg i Marcin Korcz. Reżyserami serialu byli Grzegorz Kuczeriszka, Jacek Sołtysiak, Sylwia Rosak oraz Monika Jordan-Młodzianowska. Autorkami scenariusza były Beata Pasek, Aneta Głowska, Agnieszka Krakowiak-Kondracka i Magdalena Strzałkowska.

Wszystkie sezony są dostępne w Polsat Box Go.

Źródło: Polsat / Informacja prasowa

Powiązane seriale

6,6

2012
Przyjaciółki
Przyjaciółki

