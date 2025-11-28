Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia. Nie zgadniecie 1. miejsca; aż dwa filmy z Oz

fot. Warner Bros. Pictures

Święto Dziękczynienia jest nieodłącznym elementem amerykańskiej kultury, ale ma też przełożenie na kulturę popularną. To moment, kiedy całe rodziny wspólnie zasiadają do stołu i pałaszują wypchanego po brzegi indyka. W takiej sytuacji trudno o lepszy moment na wspólne pójście do salonu, wygodne ułożenie na kanapie czy fotelu i włączenie jednego z ulubionych filmów na tę okazję.

Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia [RANKING]

W serwisie X profil DiscussingFilm opublikował ranking sporządzony przez JustWatch. To darmowa aplikacja, która pozwala na wyszukiwanie filmów oraz seriali. Na tej podstawie wyszczególniono dziesięć najchętniej oglądanych filmów w trakcie Święta Dziękczynienia. Ranking może dziwić i wiele mówić o guście Amerykanów na tę okazję. Znajdziecie tutaj głównie klasyki sprzed lat, ale i hit z 2024 roku, którego kontynuacja obecnie święci triumfy w kinach na całym świecie. Co ciekawe - to nie jedyna produkcja z tego uniwersum. Znalazło się też miejsce dla filmów przeznaczonych dla dzieci lub nastolatków - Rodzina Addamsów, Harry Potter czy Dzień Dziękczynienia Charliego Browna.

Jak Wam się podoba to zestawienie?