Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia. Nie zgadniecie 1. miejsca; aż dwa filmy z Oz

Na podstawie wyszukiwań Amerykanów w trakcie Święta Dziękczynienia sporządzono ranking dziesięciu najchętniej oglądanych filmów w tym czasie. Nie zgadniecie, co znalazło się na 1. miejscu.
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
święto dziękczynienia filmy
7. Harry Potter i Kamień Filozoficzny fot. Warner Bros. Pictures
Święto Dziękczynienia jest nieodłącznym elementem amerykańskiej kultury, ale ma też przełożenie na kulturę popularną. To moment, kiedy całe rodziny wspólnie zasiadają do stołu i pałaszują wypchanego po brzegi indyka. W takiej sytuacji trudno o lepszy moment na wspólne pójście do salonu, wygodne ułożenie na kanapie czy fotelu i włączenie jednego z ulubionych filmów na tę okazję.

Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia [RANKING]

W serwisie X profil DiscussingFilm opublikował ranking sporządzony przez JustWatch. To darmowa aplikacja, która pozwala na wyszukiwanie filmów oraz seriali. Na tej podstawie wyszczególniono dziesięć najchętniej oglądanych filmów w trakcie Święta Dziękczynienia. Ranking może dziwić i wiele mówić o guście Amerykanów na tę okazję. Znajdziecie tutaj głównie klasyki sprzed lat, ale i hit z 2024 roku, którego kontynuacja obecnie święci triumfy w kinach na całym świecie. Co ciekawe - to nie jedyna produkcja z tego uniwersum. Znalazło się też miejsce dla filmów przeznaczonych dla dzieci lub nastolatków - Rodzina Addamsów, Harry Potter czy Dzień Dziękczynienia Charliego Browna.

10. Rodzina Addamsów II

10. Rodzina Addamsów II
fot. Paramount Pictures
Jak Wam się podoba to zestawienie?

 

Źródło: X (@DiscussingFilm)

Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
Powiązane filmy

7,7

1973
Dzień Dziękczynienia Charliego Browna
Oglądaj TERAZ Dzień Dziękczynienia Charliego Browna Komedia

7,4

2024
Oglądaj TERAZ Wicked Musical

7,8

2001
Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Oglądaj TERAZ Harry Potter i Kamień Filozoficzny Familijny

Co o tym sądzisz?
