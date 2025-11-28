Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia. Nie zgadniecie 1. miejsca; aż dwa filmy z Oz
Na podstawie wyszukiwań Amerykanów w trakcie Święta Dziękczynienia sporządzono ranking dziesięciu najchętniej oglądanych filmów w tym czasie. Nie zgadniecie, co znalazło się na 1. miejscu.
Święto Dziękczynienia jest nieodłącznym elementem amerykańskiej kultury, ale ma też przełożenie na kulturę popularną. To moment, kiedy całe rodziny wspólnie zasiadają do stołu i pałaszują wypchanego po brzegi indyka. W takiej sytuacji trudno o lepszy moment na wspólne pójście do salonu, wygodne ułożenie na kanapie czy fotelu i włączenie jednego z ulubionych filmów na tę okazję.
Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia [RANKING]
W serwisie X profil DiscussingFilm opublikował ranking sporządzony przez JustWatch. To darmowa aplikacja, która pozwala na wyszukiwanie filmów oraz seriali. Na tej podstawie wyszczególniono dziesięć najchętniej oglądanych filmów w trakcie Święta Dziękczynienia. Ranking może dziwić i wiele mówić o guście Amerykanów na tę okazję. Znajdziecie tutaj głównie klasyki sprzed lat, ale i hit z 2024 roku, którego kontynuacja obecnie święci triumfy w kinach na całym świecie. Co ciekawe - to nie jedyna produkcja z tego uniwersum. Znalazło się też miejsce dla filmów przeznaczonych dla dzieci lub nastolatków - Rodzina Addamsów, Harry Potter czy Dzień Dziękczynienia Charliego Browna.
Jak Wam się podoba to zestawienie?
Źródło: X (@DiscussingFilm)
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat